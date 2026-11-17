Gerard Piqué critique la suspension de 12 matchs infligée à Jesus Owono après le décès tragique de Jesus de Miguel. Analyse de la position du dirigeant et du contexte sportif.

Gerard Piqué, l'ancien défenseur du FC Barcelone et actuel actionnaire majoritaire du FC Andorre, a publiquement contesté la décision disciplinaire prise par la Fédération royale espagnole de football ( RFEF) concernant son gardien. Cette prise de position intervient le lundi 16 novembre, soit quelques jours seulement après l'arrêt de jeu de 12 matchs imposé à Jesus Owono pour la mort survenue de Jesus de Miguel, attaquant du club rival de Tenerife.

Contexte du drame sportif et sanction disciplinaire

L'incident fatal s'est produit lors de la 12e journée de la deuxième division espagnole, le 2 novembre dernier, au cours du temps additionnel du match opposant FC Andorre à Tenerife. Jesus Owono, portier de 25 ans originaire de Guinée équatoriale, a tenté une sortie ambitieuse loin de ses buts et a percuté Jesús de Miguel en plein vol. L'attaquant de 30 ans a succombé à ses blessures le lendemain, provoquant un choc immédiat et durable au sein de l'ensemble de la communauté footballistique espagnole.

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En vertu du règlement en vigueur, la RFEF a infligé à Jesus Owono une suspension de douze rencontres pour action violente envers un adversaire dans le jeu. Cette décision, qualifiée de procédure standard par les autorités judiciaires qui ont ouvert une enquête sur le décès non naturel, a été accueillie avec une vive émotion par les acteurs du sport professionnel.

Critique de Gerard Piqué sur la proportionnalité de la peine

À travers une vidéo diffusée tard dans la soirée sur sa plateforme TikTok, Gerard Piqué a exprimé son profond désaccord avec la sévérité de la sanction. Le dirigeant du FC Andorre estime que cette mesure place son joueur dans une situation qu'il juge profondément injuste. Il soutient que la fédération confond à tort la responsabilité sportive avec la responsabilité pénale ou morale face à un résultat tragique.

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"Elle tient Jesús responsable des conséquences qui ne sont pas de sa faute", a affirmé l'Ibère dans sa première réaction publique concernant cette affaire tragique. Piqué insiste sur la nécessité de distinguer clairement l'intention de l'acte de ses conséquences involontaires, une nuance qu'il estime être passée sous silence par les instances dirigeantes du football national.

L'ancien international espagnol ajoute que la punition devrait exclusivement porter sur l'action technique de la sortie ratée et non sur les conséquences mortelles qui en découlent. Pour lui, qualifier cet événement d'accident totalement inexplicable est essentiel pour comprendre la nature du drame qui s'est joué sur le terrain ce jour-là.

Soutien moral et impact à long terme pour le gardien

Jesus Owono traverse actuellement les jours les plus difficiles de sa vie, comme il l'a lui-même reconnu sous le choc. Au-delà de l'aspect sportif, le portier doit faire face à une détresse psychologique immense, aggravée par les insultes et la pression médiatique qui pèsent sur ses épaules. Gerard Piqué reconnaît que la dimension humaine de cette tragédie dépasse largement le cadre d'une simple sanction sportive.

Le dirigeant du FC Andorre souligne également l'impact pratique de cette suspension sur la carrière et le moral du gardien. Il note que Jesús, surnommé affectueusement "Demi" par ses proches et supporters, aura besoin de bien plus de douze matchs pour retrouver une stabilité mentale et physique suffisante. Aucune suspension, aussi longue soit-elle, ne pourra véritablement annuler le traumatisme subi par le joueur.

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L'affaire Jesus de Miguel et la réponse de la RFEF soulèvent des questions éthiques importantes sur la gestion des incidents graves dans le football moderne. Alors que l'enquête policière se poursuit, le FC Andorre et son actionnaire principal continuent de soutenir activement leur gardien dans cette période de deuil et d'incertitude professionnelle majeure.