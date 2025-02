Gerard Piqué convoqué devant la justice espagnole pour un rôle dans la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite

Gerard Piqué, l'ancien défenseur du FC Barcelone, sera jugé pour un rôle présumé d'intermédiaire dans un contrat relatif à l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. L'enquête s'intéresse à la commission de quatre millions d'euros versée par le gouvernement saoudien à la RFEF pour chaque édition disputée sur le sol saoudien.

L'ancien défenseur espagnol Gerard Piqué sera convoqué par la justice espagnole le 14 mars. Il est soupçonné, via sa société Cosmos, d'avoir perçu une commission dans le cadre de l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Gerard Piqué sera cité à comparaître devant la justice espagnole le 14 mars prochain pour un supposé rôle d'intermédiaire joué dans un contrat liant la Fédération espagnole de football (RFEF) et une société publique saoudienne pour l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, d'après la presse espagnole. L'ancien défenseur du FC Barcelone avait été inculpé dans cette affaire au mois de mai dernier. La juge en charge de ce dossier, Delia Rodrigo, a par ailleurs demandé aux autorités saoudiennes une trace des transactions bancaires de Piqué et de Luis Rubiales, président de la RFEF au moment de la signature du contrat. L'enquête porte sur le versement d'une commission de quatre millions d'euros pour chaque édition disputée sur le sol saoudien, versée par le gouvernement local à la RFEF. Piqué agirait comme intermédiaire dans ce dossier, via sa propre société Kosmos, et aurait touché personnellement une partie de ce montant. Il en va de même pour l'ex-président de la RFEF Luis Rubiales, par ailleurs en plein procès pour le baiser forcé à Jenni Hermoso





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Gerard Piqué Supercoupe D'espagne Arabie Saoudite Commission Justice Espagnole

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Barcelone domine le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne féminineLe FC Barcelone féminin a remporté la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid avec une victoire assez convaincante de 4-0. Cette victoire s'ajout à une série de succès du Barça contre le Real Madrid cette saison, tant chez les hommes que chez les femmes.

Lire la suite »

Aitana Bonmatí s'oppose à la délocalisation de la Supercoupe féminine en Arabie SaouditeLa double Ballon d'Or Aitana Bonmatí s'est opposée jeudi à la possibilité de délocaliser la Supercoupe d'Espagne féminine en Arabie Saoudite, partageant les inquiétudes de ses homologues masculins. La joueuse du FC Barcelone a plaidé pour que la compétition soit valorisée en Espagne avant toute délocalisation, soulignant l'importance d'un stade adapté, d'une récompense financière équitable, et d'une meilleure considération des supporters. Elle a également exprimé ses doutes concernant le statut des droits des femmes en Arabie Saoudite.

Lire la suite »

Un récital et direction le dernier carré pour le BarçaVainqueur de la Supercoupe d'Espagne, revenu dans la course en Liga, le Barça s'est qualifié facilement jeudi en demi-finale de la Coupe du Roi contre Valence.

Lire la suite »

DIRECT. Coupe d'Espagne, Real-Celta: le Real prend l'avantage en prolongation grâce à HendrickAprès la claque reçue dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça, le Real Madrid et Kylian Mbappé veulent renouer avec la victoire ce jeudi à l'occasion du 8e de finale de la Coupe d'Espagne face au Celta de Vigo au stade Santiago Bernabeu. Suivez le match en live commenté sur...

Lire la suite »

[Vidéo] Evan Fournier au bon souvenir de Madrid : une semaine à 50 points en Espagne !EuroLeague - Avec 28 points sur le parquet du Real, Evan Fournier a signé son record en EuroLeague. Entre Vitoria et Madrid, l'arrière français de l'Olympiakos a bouclé une semaine à 50 points et deux victoires en Espagne.

Lire la suite »

L'Espagne attire un record de touristes en 2024, mais le surtourisme suscite des inquiétudesL'Espagne a accueilli 94 millions de visiteurs en 2024, un record historique qui met en lumière les défis liés au surtourisme. Le ministre du Tourisme a salué les retombées économiques, mais les manifestations contre la saturation touristique se multiplient dans les destinations populaires.

Lire la suite »