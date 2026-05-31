Le président du Sénat explique son souhait de rester à la tête de la chambre haute pour trois années supplémentaires, soutient Bruno Retailleau pour la présidentielle, et expose les priorités budgétaires de la droite pour 2027, appelant à la réduction de la dette et à la réforme du fonctionnement sénatorial.

Le président du Sénat , Gérard Larcher , n'envisage pas de céder sa place à la présidence de la chambre haute. Il espère que les sénat eurs lui confiront un nouveau mandat de trois ans après les élections sénat oriales prévues en septembre.

Dans un entretien accordé à un média, le sénateur Les Républicains des Yvelines a déclaré : J'espère que mes collègues me feront confiance en octobre pour trois ans de plus. Cette ambition intervient alors que la question de la prochaine élection présidentielle commence à occuper les débats au sein du groupe majoritaire.

Larcher a indiqué qu'il soutenait le candidat Bruno Retailleau, qu'il considère comme porteur d'un discours lucide sur l'état de la nation, mais il a aussi souligné la nécessité de mettre en place un dispositif pour désigner le candidat du parti avant la fin de l'année. Il a affirmé qu'il prendrait les responsabilités nécessaires au moment opportun pour proposer des initiatives et trouver une solution collective.

Sur le plan budgétaire, le président du Sénat a annoncé que la droite présenterait ses propositions au Premier ministre d'ici la fin du mois de juin, afin de définir les grandes orientations pour le budget de 2027. Il a rappelé l'impérieuse nécessité de réduire la part des dépenses publiques, en soulignant que la dette française avait atteint un niveau de plus de mille deux cents milliards d'euros au cours des deux mandats d'Emmanuel Macron.

Selon Larcher, il faut concilier maîtrise des comptes et maintien des investissements stratégiques, tout en veillant à la soutenabilité de la dette à moyen terme. Il a indiqué que le groupe sénatorial allait travailler sur des mesures d'ajustement, notamment dans les domaines de la fonction publique, de la protection sociale et de la transition énergétique, afin d'alléger le fardeau financier sans sacrifier les priorités de la nation.

Parallèlement aux enjeux institutionnels, le sénateur a évoqué la nécessité d'une réflexion approfondie sur le rôle du Sénat dans le processus législatif, afin d'accroître son efficacité et son influence. Il a proposé de renforcer les commissions permanentes, d'améliorer les procédures de contrôle des lois et de favoriser un dialogue plus constructif entre les deux assemblées.

Larcher a aussi souligné l'importance de la représentation territoriale, rappelant que le Sénat doit rester le garant de l'équilibre entre les régions et les pouvoirs locaux. En conclusion, il a réaffirmé son engagement à défendre les intérêts de la France et à œuvrer pour un avenir partagé, en appelant ses collègues à faire preuve d'unité et de responsabilité dans les décisions à venir.

Le débat sur la prochaine présidentielle, les préparatifs budgétaires de 2027 et la réforme du fonctionnement du Sénat constituent les principaux axes d'action de Gérard Larcher pour les prochains mois, marquant ainsi un tournant déterminant pour la vie politique française





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