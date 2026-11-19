Le président du Sénat et d'autres acteurs politiques demandent le report du scrutin de 2027 pour éviter le 2 mai. Décryptage des enjeux calendaires.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a appelé ce jeudi 19 novembre à avancer la date de l'élection présidentielle de 2027. Il souhaite éviter que le second tour ne coïncide avec le 2 mai 2027.

Calendrier électoral et mouvement social

Gérard Larcher redoute un effet de bord lié au mouvement social du 1er-Mai. Ce rassemblement précéderait le second tour si le scrutin se tient le 2 mai. Il a rappelé avoir demandé très clairement au Premier ministre d'avancer la date. Cette initiative officielle vise à neutraliser la tension autour des défilés syndicaux.

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Contraintes constitutionnelles et dates possibles

Le code électoral impose une pause de campagne à partir du vendredi précédant le vote. Pour un second tour le 2 mai, cette période commencerait le 30 avril. Cette date est difficilement compatible avec la tenue des défilés du 1er-Mai. La Constitution impose que le premier tour se tienne de 20 à 35 jours avant la fin du quinquennat. Emmanuel Macron a commencé sa seconde présidence le 14 mai 2022.

Une seule autre option est donc possible pour le scrutin. Les dimanches 11 et 25 avril s'imposent comme uniques alternatives valides. Bruno Retailleau, le président Les Républicains du Sénat, y voyait une date de bordélisation. Il réclame que le scrutin soit avancé d'une semaine. Il craint une répétition des pillages du 17 octobre.

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Positions politiques divergentes et opposition gouvernementale

Le Rassemblement national a formulé la même demande de report. Le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann a aussi jugé intelligent de changer la date. Jérôme Guedj, député et porte-parole de Raphaël Glucksmann, dénonce des choix tactiques et parfois de tambouille. Fin octobre, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, avait exclu tout changement. Elle a refusé de poser un genou à terre face aux délinquants et aux casseurs.

Prochaines étapes et calendrier législatif

Le gouvernement dispose encore de plusieurs semaines pour décider. La loi prévoit que le décret de convocation des électeurs soit publié au plus tard 10 semaines avant le premier tour. Cette date limite se situe le 31 janvier. Cette échéance s'applique s'il décide de privilégier les 11 et 25 avril. Dans les deux cas, le scrutin tombera pendant les vacances scolaires de printemps. Celles-ci s'étalent selon les zones du 3 avril au 2 mai.