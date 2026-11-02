Gérard Frau organise un conseil de canton sur la protection de l'enfance à Gardanne

Le conseiller départemental Gérard Frau ouvre à tous un conseil de canton à Gardanne pour recueillir les avis avant les Assises de la protection de l'enfance.

Le conseiller départemental communiste Gérard Frau organise mardi à 18 heures un conseil de canton ouvert à tous à Gardanne. La rencontre est portée par le groupe communiste du Département. Elle s'inscrit dans la préparation des Assises départementales de la protection de l'enfance, prévues les 18 et 19 novembre.

Gérard Frau présente cette réunion comme un temps d'écoute. Accompagné de sa colistière Magali Giorgetti lors de la conférence tenue à Gardanne, l'élu affirme que tout le monde a quelque chose à dire et que l'objectif premier est d'écouter.

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Un conseil de canton pour recueillir les témoignages

Gérard Frau explique que l'enjeu est de rencontrer le maximum de personnes possible. La démarche vise à recueillir les témoignages, questionnements, propositions et exigences qui seront ensuite portés lors des Assises.

Les Assises départementales doivent préparer le schéma départemental de protection de l'enfance pour les années à venir. Le conseil de canton alimente donc directement la réflexion qui servira de base à ce document de référence.

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Une compétence déléguée par l'État sans moyens suffisants

Gérard Frau décrit la protection de l'enfance comme une compétence compliquée, déléguée par l'État sans les moyens qui vont avec. Selon lui, le Département se retrouve chargé d'une mission lourde sans les ressources correspondantes.

Le projet de loi actuellement en discussion au Sénat n'ajoute pas de moyens à cette situation, estime l'élu communiste. Il dénonce des enfants en danger, parfois perçus comme étant de seconde zone et peu accompagnés par la République, situation qu'il juge inacceptable.

Martigues, un exemple de communisme municipal

Gérard Frau souligne que cette réunion revêt une résonance particulière à Martigues, citée comme un des exemples du communisme municipal français. La ville sert ainsi de référence dans son argumentaire.

L'élu met en avant onze maisons de quartier, des services municipaux étoffés et des moyens déployés dans les écoles. Selon lui, ce dispositif permet à un panel de travailleurs et d'enseignants de repérer au plus tôt les problématiques, troubles et souffrances des enfants.

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Prochaine étape, les Assises de novembre

Les témoignages recueillis lors du conseil de canton de Gardanne seront présentés lors des Assises départementales de la protection de l'enfance, les 18 et 19 novembre. Ces échanges constitueront la matière des propositions et des exigences portées par le groupe communiste.

Le texte source ne précise pas d'autres dates ni les modalités de participation à la réunion. Les personnes souhaitant intervenir peuvent se référer aux informations diffusées par le groupe communiste du Département.