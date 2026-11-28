Gérard Frau réclame 50 millions d'euros pour protéger les enfants. Il critique le manque de moyens et plaide pour un ministère dédié à l'enfance en France.

Le président du groupe communiste au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Gérard Frau, a dénoncé les carences systémiques de la protection de l'enfance lors de son intervention sur Radio Maritima. Il affirme que ne pas s'occuper des enfants et de la planète revient à renier l'avenir de la société française. Cette prise de position s'inscrit dans le cadre de l'émission Rue de la République, qui accueille chaque semaine des figures majeures du territoire pour décrypter les enjeux locaux.

Dénonciation des Assises et des manques structurels

Didier Gesualdi a pointé du doigt les Assises de la protection de l'enfance organisées par Martine Vassal, estimant qu'il était temps de politiser cette question cruciale. Le groupe communiste se félicite d'avoir initié ce processus en 2022, soulignant un manque criant de moyens et de coordination. Lors de six réunions préparatoires ayant rassemblé plus de 400 personnes dans tout le département, les élus ont relevé que la durée limitée de deux jours des Assises ne permettait pas d'aller au fond des problèmes.

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Léo Purguette, interlocuteur de l'émission, a confirmé ces diagnostics en révélant un déficit de sens pour les travailleurs sociaux. Ces derniers sont sommés de faire davantage avec moins de ressources, ce qui les mène à l'épuisement. La volonté politique apparaît comme le préalable indispensable avant toute allocation budgétaire, surtout à l'approche du vote du budget prévu le 11 décembre. L'élaboration du schéma départemental de la protection de l'enfance pour la période 2028-2033 constitue une étape clé pour matérialiser les engagements attendus.

Appel à 50 millions et critique du libéralisme

Depuis 2015, le groupe communiste réclame que le conseil départemental assume pleinement son rôle de chef de file de l'action sociale. Gérard Frau critique la priorité donnée à la construction de gendarmeries par Martine Vassal au détriment de la solidarité. Il propose de consacrer 50 millions d'euros supplémentaires à l'aide sociale à l'enfance et aux associations. Ces fonds sont jugés vitaux face à l'urgence sanitaire et sociale qui touche les plus vulnérables.

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Les statistiques nationales sont effrayantes : un enfant meurt en France tous les cinq jours sous les coups de ses parents. De plus, un enfant subit des violences sexuelles toutes les trois minutes, touchant 160 000 jeunes par an. Gérard Frau attribue ces ravages aux politiques libérales et macronistes des dix dernières années. Il insiste sur le fait que s'inquiéter de l'avenir passe nécessaire par une préoccupation forte pour les jeunes générations et la planète.

Criminalité organisée et manque d'inter-ministériel

Des réseaux de criminalité organisée exploitent sexuellement des jeunes filles placées dans les foyers départementaux, révélant un décalage alarmant entre la mission sociale et la réalité sécuritaire. Gérard Frau précise que les maisons d'enfants à caractère social ne sont pas des prisons, mais hélas des lieux de narcotrafic et d'exploitation. L'État est jugé responsable d'avoir délégué cette protection sans doter les départements des ressources nécessaires.

La protection de l'enfance requiert une politique interministérielle impliquant les ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale et de la Santé. Les communistes réclament la création d'un ministère dédié à l'enfance pour coordonner ces actions dispersées. Cette structure unique permettrait de traiter les causes profondes de la délinquance juvénile et de la précarité éducative. Sans cette coordination, les efforts départementaux restent insuffisants face à l'ampleur des désordres sociaux.

Mouvement social et perspective présidentielle

Un mouvement social extrêmement fort traverse actuellement le pays, comme l'a souligné Fabien Roussel lors des universités d'été à Toulouse. Ce dirigeant communiste a estimé qu'un mouvement de rue solide doit précéder toute stratégie présidentielle. Même Jean-Luc Mélenchon s'est moqué de cette approche, mais le mouvement persiste et pose des questions fondamentales.

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Cette dynamique populaire risque de transformer les débats préétablis autour de l'élection présidentielle. Les jeunes et les citoyens expriment une fatigue profonde face à la situation actuelle. Le mouvement continue de peser sur l'actualité politique, rappelant que les enjeux sociaux sont indissociables des enjeux démocratiques. La volonté de changement traverse toutes les couches de la société française contemporaine.