Gérard Depardieu renonce à son appel pour agressions sexuelles

Après sa condamnation à 18 mois avec sursis, Gérard Depardieu officialise son renoncement au procès en appel et présente ses excuses.

Le 16 novembre 2026, l'acteur Gérard Depardieu a pris une décision judiciaire majeure en renonçant officiellement à son procès en appel. Cette annonce marque la fin des procédures concernant les accusations d' agressions sexuelles survenues lors du tournage du film Les Volets verts. En abandonnant son droit de défense devant la Cour d'appel de Paris, l'acteur de 77 ans accepte définitivement la condamnation prononcée à son encontre.

Renoncement à l'appel et reconnaissance de culpabilité

En faisant ce désistement, Gérard Depardieu rend la décision de justice de première instance définitive. La peine de 18 mois de prison avec sursis, infligée par le tribunal correctionnel de Paris en mars 2025, devient ainsi irrévocable. Dans une déclaration écrite publiée à cette occasion, l'acteur a tenu à exprimer sa position claire vis-à-vis de la justice française.

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Il a déclaré : La justice s'est prononcée. J'ai été reconnu coupable. Je l'entends et j'assume cette condamnation. Ce message sert également de cadre à ses excuses, qu'il a qualifiées de profondes et sincères. Il s'excuse auprès des personnes qui ont souffert de son comportement par le passé, reconnaissant ainsi la réalité des faits reprochés.

Détails de la condamnation et indemnisation des victimes

Le jugement initial du tribunal correctionnel de Paris datait de mars 2025. Cette condamnation avait été prononcée à l'issue d'un procès sous haute tension qui s'était déroulé au mois de mars de l'année précédente. Gérard Depardieu avait été reconnu coupable d'agressions sexuelles envers deux femmes durant les prises de vues.

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Outre la peine de prison avec sursis, le tribunal avait ordonné à l'acteur de verser plus de 10 000 euros de dommages et intérêts aux plaignantes. Ces sanctions financières visaient à compenser le préjudice subi par les victimes Amélie, décoratrice, et Sarah, assistante réalisatrice. Leurs prénoms ont été modifiés dans les documents officiels pour protéger leur identité.

Contexte des faits et témoignages des plaignantes

Les faits reprochés à Gérard Depardieu remontent à la période de tournage en 2021. Les deux plaignantes avaient dénoncé des comportements inappropriés survenus dans le cadre professionnel du film Les Volets verts de Jean Becker. Le procès avait notamment été marqué par des attaques répétées de la défense contre les victimes, une stratégie qui avait conduit le tribunal à prononcer une sanction relativement rare.

Amélie et Sarah avaient témoigné de manière détaillée sur leur vécu. Le tribunal avait jugé que les agissements de l'acteur avaient causé un préjudice moral et physique significatif. L'acceptation de la condamnation par Gérard Depardieu intervient donc après une longue période de procédures judiciaires intenses.

Conséquences professionnelles et nouvelles révélations

Cette décision judiciaire intervient alors que la situation professionnelle de l'acteur se complique. Récemment, de nouvelles images ont été diffusées par les médias Voici et Médiapart. Celles-ci montraient Gérard Depardieu sur le tournage de Turf en novembre 2011. Le comédien y apparaissait en train de porter ses mains vers l'entrejambe et les cuisses d'une jeune figurante.

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L'actrice Olivia a confirmé les témoignages de ces agressions, décrivant ses difficultés à repousser les avances de l'acteur. De son côté, l'acteur Philippe Torreton a révélé les conséquences de son engagement contre Gérard Depardieu, affirmant qu'on ne lui confiait plus de rôle. Ces éléments ajoutent une dimension nouvelle à l'affaire et amplifient l'impact de la condamnation définitive.