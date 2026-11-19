Le tribunal de Paris a condamné Gérard Depardieu à indemniser ses victimes pour victimisation secondaire, une décision inédite soulignant l'impact psychologique de la procédure.

Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris a rendu une décision marquante à l'encontre de l'acteur Gérard Depardieu. Ce jugement va bien au-delà des condamnations pénales classiques en incluant une indemnisation civile spécifique. Depardieu a été condamné à payer 1 000 euros à chacune des deux plaignantes au titre de la victimisation secondaire. Cette mesure s'ajoute à sa peine de 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles survenues lors du tournage du film Les Volets verts.

Une reconnaissance inédite du préjudice psychologique

La singularité de cette décision réside dans la reconnaissance explicite de la victimisation secondaire comme un préjudice autonome et distinct de l'agression initiale. Selon le ministère de la Justice, cette notion correspond au traumatisme vécu par une victime qui peut être reconnu par les juridictions comme constitutif d'un préjudice distinct et autonome de celui subi par l'acte initial. Gérard Depardieu devient ainsi la première personne condamnée civilement en France pour ce motif spécifique.

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Cette approche marque une nouvelle étape dans la jurisprudence judiciaire française. Le ministère de la Justice souligne que cette décision est présentée comme la première en France à reconnaître expressément la victimisation secondaire comme un préjudice pouvant faire l'objet d'une indemnisation spécifique. Bien que des précédents existaient pour réparer des souffrances aggravées par le déroulement de la procédure, ils ne qualifiaient pas nécessairement ces dommages d'indemnisation autonome.

Les positions juridiques et les débats éthiques

Nicolas Hervieu, juriste en droit public et enseignant à Sciences Po, analyse cette condamnation comme une reconnaissance d'un préjudice lié au comportement de l'avocat de la défense lors de l'audience. Le tribunal a mis à la charge de Gérard Depardieu la réparation des conséquences de cette victimisation secondaire. Cette décision a suscité un important débat concernant l'équilibre entre la protection des victimes et les droits de la défense.

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La question centrale était de savoir si la capacité pour l'avocat de développer une défense libre pouvait être limitée par la crainte d'accroître la souffrance de la victime. Nicolas Hervieu note que cela a provoqué un gros débat dans la mesure où se posait la question de l'équilibre entre d'un côté la protection des victimes (...) et de l'autre, les droits de la défense et la capacité pour l'avocat de pouvoir développer une défense libre. Le ministère rappelle toutefois que cette reconnaissance ne signifie pas que toute contestation des faits par la défense serait fautive.

Impact concret et conséquences pour les justiciables

En droit français, la notion de victimisation secondaire ne fait pas l'objet d'une définition spécifique dans le Code de procédure pénale. Cette absence de codification explicite signifie que la décision rendue le 13 mai 2025 ne fera pas jurisprudence au sens strict du terme juridique. Nicolas Hervieu explique qu'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris et que si l'affaire avait été tranchée par la Cour de cassation, cela aurait pu faire jurisprudence.

Les magistrates et magistrats confrontés à un procès de nature similaire et un comportement trop agressif de leur point de vue de l'avocat de la défense peuvent considérer qu'il pose question. Cette décision reste donc une source d'influence potentielle pour les futures audiences. L'enjeu reste de mieux protéger les victimes contre les souffrances supplémentaires que peut engendrer la procédure judiciaire, tout en préservant pleinement les droits de la défense.

Le contexte politique et les prochaines étapes

Le ministère de la Justice précise que l'objectif de prévention de la victimisation secondaire reste au cœur de ses préoccupations. Cette notion a été expressément visée dans la circulaire du garde des Sceaux de mobilisation contre les violences intrafamiliales du 6 mars 2026. L'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales, de l'enquête jusqu'à l'exécution de la peine, avait, avant cela, déjà fait l'objet d'une circulaire spécifique, le 13 octobre 2025.

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Pour l'heure, l'acteur s'est désisté de son procès en appel après s'être entouré d'un nouvel avocat. Il n'y avait donc peu de chances que cette question précise soit portée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, avait en 2022 admis qu'il était possible de tenir compte de l'attitude d'un prévenu envers une victime dans la procédure pour évaluer l'étendue de son préjudice moral. Cette décision de mai 2025 confirme la progression vers une meilleure reconnaissance des souffrances psychologiques subies par les victimes.