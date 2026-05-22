Gérard Darmon ne présidera plus le jury du Festival du premier film à La Ciotat

Laoussine d'être au jury, le comédien qui a également été accusé de violences sexistes et sexuelles par neuf femmes, a rencontré des contestaions à sa présidence. Si les preuves contre lui sont limitées, il a préféré samboison et la communauté partage son opinion. S'il ne savait pas des accusations, le festival a maintenu son choix.

Gérard Darmon ne présidera pas le jury du festival du premier film à La Ciotat, qui doit se dérouler à l'Eden du 10 au 14 juin.

L'acteur Gérard Darmon, accusé de violence sexistes et sexuelles par neuf femmes, a renoncé à la présidence du jury à l'issue de la levée de boucliers contre son élection. Il vient d'y renoncer le vendredi 22 mai à l'Eden-Theatre. Son retrait est motivé par des accusations de violences sexistes et sexuelles sur des tournages de films entre 2018 et 2024.

Même si aucune plainte n'a été déposée contre lui, une technicien de son équipe a déposé plainte contre la production pour absence de protection





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