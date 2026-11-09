Gérard Bauza quitte la majorité municipale de Pamiers après deux échecs

Gérard Bauza, ancien directeur général des services de Pamiers, quitte la majorité municipale ce jeudi 5 novembre après deux revers intercommunaux.

Gérard Bauza, ancien directeur général des services de la ville de Pamiers, a quitté la majorité municipale. Sa démission a été validée ce jeudi 5 novembre lors du conseil municipal, pour des raisons personnelles non détaillées. Cet ancien cadre territorial, âgé de 70 ans, figurait parmi les personnalités marquantes de la liste conduite par Jean-Philippe Sannac aux dernières élections municipales de mars.

Son départ intervient après deux échecs successifs, subis à la communauté de communes puis au Smectom. Selon de nombreux observateurs, ces revers constituent le contexte le plus souvent évoqué pour expliquer sa décision, même si aucune prise de position officielle n'a été communiquée.

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Démission validée et remplacement au conseil municipal

Le conseil municipal a validé la démission de Gérard Bauza lors de sa réunion du jeudi 5 novembre. Les raisons personnelles invoquées n'ont fait l'objet d'aucun commentaire pendant la séance.

Daniel Négroni, ancien négociateur en matériel agricole aujourd'hui retraité, a été élu pour prendre le relais. Il figurait en 29e position sur la liste Union et action pour Pamiers.

Daniel Négroni sera en charge du patrimoine végétal, des milieux aquatiques et de la production de végétaux. La délégation de propreté urbaine, jusqu'ici confiée à Gérard Bauza, revient à Gille Bicheyre, adjoint aux travaux.

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Deux revers intercommunaux avant le départ

Les deux échecs électoraux ont marqué le parcours récent de Gérard Bauza avant sa démission de la majorité municipale de Pamiers. Ils concernent deux scrutins liés à l'intercommunalité et au traitement des déchets.

En avril dernier, Gérard Bauza était candidat à la vice-présidence de la communauté de communes des Portes d'Ariège-Pyrénées. Il a été battu par Pauline Quintanilha, élue municipale désormais dans l'opposition.

Proposé par Jean-Philippe Sannac au poste de 12e vice-président, il a été devancé d'une voix par Frédérique Thiennot, ancienne adjointe aux travaux, sur un score de 36 voix à 35. En mai suivant, lors de l'élection de la nouvelle gouvernance du Smectom, il s'est classé en seconde position avec une quarantaine de voix, face à Alexandre Besson (Foix) et Norbert Pull (Les Pujols). Norbert Pull a ensuite pris la succession de l'ancienne présidente Florence Rouch.

Les deux élus qui représentent la communauté de communes des Portes d'Ariège-Pyrénées au sein de ses instances sont Michel Doussat, maire de Saint-Jean-du-Falga et 2e vice-président, ainsi que Pauline Quintanilha, élue de Pamiers et membre du bureau.

Positions de Jean-Philippe Sannac et parcours de Gérard Bauza

Jean-Philippe Sannac, maire de Pamiers, affirme qu'il n'y a pas eu de différends entre lui et Gérard Bauza. Le maire regrette publiquement ce départ.

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Le maire explique qu'il avait lui-même sollicité Gérard Bauza pour l'accompagner dans la campagne des municipales. Il juge dommage de se passer de ses compétences, qu'il qualifie de vraiment intéressantes.

Gérard Bauza est reconnu comme un spécialiste du droit des collectivités territoriales. Il a été directeur général des services de la ville de Pamiers et de la communauté de communes des Portes d'Ariège-Pyrénées jusqu'en 2015, avant d'exercer des fonctions similaires à la communauté de communes de Saint-Girons.

Dans le Couserans, il a piloté le passage à une nouvelle intercommunalité. Très impliqué dans le secteur associatif, il a aussi présidé le FCP de 1996 à 2004, puis le SCA de 2011 à 2013.

Dossier HLM et taxe incitative des ordures ménagères

Gérard Bauza avait piloté, au printemps dernier, les discussions entre le Smectom et les résidents des immeubles HLM. Ces derniers contestaient le mode de calcul de la taxe incitative sur les ordures ménagères.

Jean-Philippe Sannac s'était lui-même mobilisé sur ce dossier. Il a écrit aux signataires des pétitions qui ont circulé dans les quartiers collectifs concernés, en affirmant comprendre les inquiétudes exprimées et les conséquences financières de cette nouvelle tarification.

Le maire a également écrit aux élus de la communauté de communes siégeant au Smectom pour signaler les difficultés rencontrées. Voici deux semaines, un dernier courrier a été adressé au nouveau président du Smectom, Norbert Pull, afin de relayer les inquiétudes et l'incompréhension des résidents HLM concernés.