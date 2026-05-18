Géraldine Nakache, Demi Moore, et les stars de la mode au Festival de Cannes 2026

Un gala organisé par le groupe Kering a réuni les plus grandes stars de la mode et de la télévision pour une soirée en marge du Festival de Cannes 2026. Géraldine Nakache, Demi Moore, Carla Bruni, Xavier Dolan, Georgina Rodríguez, Pierre Niney, et plusieurs autres ont défilé sur le tapis rouge cannois en se servant de la collection Kering. Géraldine Nakache a opté pour une petite robe à bretelles fines façon nuisette, agrémentée de sequins argentés, et a conjugué son look avec un manteau du soir oversize. Demi Moore a opté pour une robe de soirée violette et bijoux Boucheron, tandis que Charlotte Le Bon a opté pour un crop top, jupe midi et bijoux Boucheron.

Avec son look à plus de 4 500 euros , Géraldine Nakache confirme l'efficacité de cette robe indémodable. Après avoir ému les experts cinéma lors de la projection, elle s'est donnée pour mission d'éblouir les fans de mode.

L'actrice et réalisatrice française a profité d'un gala organisé par le groupe Kering pour asseoir son style. La Londonienne Daisy Edgar-Jones était en total look blanc signé Géraldine Nakache en robe de soirée Prada et montre Audemars Piguet.

Demi Moore en robe de soirée violette et bijoux Boucheron, Charlotte Le Bon en crop top, jupe midi et bijoux Boucheron, Salma Hayek en robe de soirée Gucci et bijoux Boucheron, Georgina Rodríguez en chemisier bleu Gucci et pantalon de costume, Pierre Niney et Natasha Andrews en total looks Balenciaga, Julianne Moore en veste à col cheminée et pantalon satiné Bottega Veneta, Farida Khelfa en smoking noir Saint Laurent et bijoux Pomellato, Alex Lutz en costume bleu foncé et collier scintillant, Daisy Edgar-Jones en blazer blanc, robe Gucci et bijoux Boucheron, Isabelle Huppert en chemise blanche et jupe longue Balenciaga, Iris Knobloch en robe de soirée violette et gants blancs, Barbara Pravi en robe de soirée blanche et bijoux Pomellato, Xavier Dolan en veston noir, chemise blanche et bijoux Boucheron, Ruth Negga en robe de soirée en dentelle Saint Laurent, Vicky Krieps en ensemble accordé rouge foncé Bottega Veneta, Vassili Schneider en pull en maille sur chemise à rayures Saint Laurent.

Virginie Efira revisite le protocole au Festival de Cannes. Deva Cassel : robe de dame et pochette à 4500 euros, son style





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