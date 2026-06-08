Gérald Darmanin réagit aux critiques sur l'affaire Lyhanna

Le ministre de la Justice a réagi aux critiques sur la gestion de l'affaire Lyhanna. Il a affirmé que quitter le bateau en pleine tempête ne serait pas utile pour la cause.

Gérald Darmanin , ministre de la Justice, a réagi aux critiques sur la gestion de l'affaire Lyhanna. Il a affirmé que quitter le bateau en pleine tempête ne serait pas utile pour la cause.

Lyhanna a répondu en disant que le ministre parle de dysfonctionnement, mais elle parle de violence judiciaire. Le ministre a également déclaré que ce qui l'inquiète, c'est que l'on s'est habitué au mal. Nathalie, auxiliaire de vie, a témoigné sur les difficultés qu'elle rencontre avec le père de ses enfants. Le ministre a également déclaré qu'il est contre la peine de mort mais pour la perpétuité réelle.

Les auditeurs ont critiqué le ministre pour son inaction et ses mots vides





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Gérald Darmanin Affaire Lyhanna Violence Judiciaire Dysfonctionnement Perpétuité Réelle

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