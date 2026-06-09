Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, ne démissionne pas

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a soutenu le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en déclarant que celui-ci avait fait son travail. Cependant, Retailleau a mis en cause l'institution judiciaire et a dénoncé une forme de laxisme au sein de la justice.

Le ministre de la Justice , Gérald Darmanin , n'a pas démissionné malgré la mort de Lyhanna . Le président des Républicains, Bruno Retailleau , a soutenu le ministre en déclarant que celui-ci avait fait son travail.

Cependant, Retailleau a mis en cause l'institution judiciaire, affirmant que le problème était dans l'application des circulaires et non dans les moyens. Il a également dénoncé une forme de laxisme au sein de la justice, qu'il entend réformer par référendum. Le candidat des Républicains a insisté sur le fait que les circulaires du ministre devaient être strictement appliquées dans la discipline





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