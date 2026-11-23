Gérald Darmanin invite les parquets à la vigilance face aux mariages blancs. Cette directive intervient deux ans après l'affaire Robert Ménard.

Le ministre de l' Intérieur Gérald Darmanin a officiellement ordonné aux parquets français de faire preuve d'une vigilance accrue afin de détecter et sanctionner les unions fictives sur le territoire national. Cette directive stricte vise à renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière par le biais de mariages civils simulés.

La position ferme de Gérald Darmanin

Gérald Darmanin insiste sur la nécessité d'un contrôle rigoureux des dossiers matrimoniaux pour préserver l'intégrité du droit des étrangers. L'autorité ministérielle considère que ces unions simulées constituent une brèche majeure dans la politique migratoire actuelle. Il appelle les procureurs de la République à examiner chaque suspicion avec la plus grande sévérité juridique.

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Contexte : L'affaire Robert Ménard

Cette mise en garde intervient précisément deux ans après une polémique majeure impliquant Robert Ménard, maire de Béziers. L'homme politique avait alors refusé de marier un homme sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), créant une crise politique et juridique sans précédent. La position actuelle de l'Intérieur marque un retour à une application stricte de la loi, contrairement à l'exception créée précédemment.

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Impact sur les procédures judiciaires

Les parquets reçoivent l'instruction d'accélérer les vérifications de l'union réelle entre les époux potentiels. Cette mesure vise à empêcher les nationaux ou résidents de faciliter l'accès au titre de séjour par des stratégies matrimoniales frauduleuses. Les agents de l'état civil et les officiers de police judiciaire doivent coopérer étroitement avec les services d'immigration.

Réactions et enjeux politiques

Les partis de gauche critiquent souvent cette approche, arguant d'une criminalisation des solidarités humanitaires. Cependant, l'exécutif maintient que la souveraineté nationale passe par un respect intransigeant des conditions d'entrée sur le sol français. Ce dossier reste central dans le débat public sur l'identité et la sécurité nationale.