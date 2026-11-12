Gérald Darmanin engage une procédure disciplinaire contre une magistrate d'Auch liée à l'affaire Lyhanna

Le garde des Sceaux saisit le CSM pour poursuivre Sophie C.S. pour dysfonctionnements dans le dossier de Lyhanna. Point sur la procédure et les enjeux.

Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a officiellement déclenché une procédure disciplinaire à l'encontre de Sophie C.S., substitut du procureur de la République à Auch. Cette décision intervient en réponse aux graves dysfonctionnements mis en lumière par les investigations récentes concernant l'affaire Lyhanna, une tragédie judiciaire qui a secoué la région Occitanie.

Saisine du CSM et rôle de la magistrate

Le ministre a transmis le dossier à la formation du parquet du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour engager les poursuites nécessaires contre la magistrate visée. Ce geste politique et judiciaire vise à sanctionner la gestion controversée du dossier par Sophie C.S., dont les erreurs d'instruction ont contribué à la persistance de la menace pesant sur la victime. La saisine du CSM marque l'entrée formelle dans la phase juridictionnelle de la responsabilité disciplinaire de la fonctionnaire.

Also read Transmission du Petit Nice : Gérald Passedat cède son étoilé à la famille Saadé

Sophie C.S. avait été spécifiquement chargée du suivi de la plainte déposée par Rosa, une enfant de dix ans, qui accusait Jérôme Barella d'avoir commis un viol. Malgré la gravité des accusations et la date de dépôt de la plainte remontant à août 2025, aucune enquête judiciaire effective n'a été ouverte à ce moment-là. Cette absence de mouvement immédiat constitue le cœur du reproche formulé par l'administration pénitentiaire et la justice contre la magistrate.

Dysfonctionnements majeurs de l'instruction

Les rapports d'enquête et les investigations internes révèlent une série d'omissions et de fautes professionnelles graves imputables à Sophie C.S. La magistrate est notamment reprochée de ne pas avoir fixé de délais précis aux enquêteurs chargés de l'instruction, créant ainsi un flou juridique préjudiciable à la célérité nécessaire dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs.

Advertisement

En outre, la substitution a confié le suivi du dossier à un service inadapté, ce qui a freiné les investigations. Il lui est également reproché de n'avoir effectué aucune vérification des antécédents judiciaires du suspect, Jérôme Barella. Cette négligence a empêché la justice de prendre conscience de la dangerosité potentielle de l'individu avant que la tragédie ne survienne. Ces éléments constituent des fautes caractérisées dans l'exercice de ses fonctions.

L'Inspection générale de la justice a par ailleurs souligné que l'absence de fixation de délais dans les instructions adressées aux enquêteurs n'était pas un cas isolé. Cette pratique défaillante était fréquente dans l'ensemble des dossiers suivis par la magistrate Sophie C.S., indiquant un problème systémique dans sa méthode de travail et sa rigueur professionnelle habituelle.

Procédures futures et contextes judiciaires

Le Conseil supérieur de la magistrature doit désormais procéder aux auditions des parties concernées pour établir les faits de manière contradictoire. La magistrate visée est actuellement en arrêt maladie depuis le 12 juin, ce qui pourra influencer le calendrier des audiences disciplinaires. Le CSM attend par ailleurs la remise d'un dernier rapport technique, normalement prévu ce vendredi 13 novembre, pour compléter le dossier avant toute décision de sanction.

Le contexte de cette affaire dépasse le cas strict de Sophie C.S. et s'inscrit dans une remobilisation plus large de la justice française. Le principal suspect, Jérôme Barella, avait été mis en examen initialement pour enlèvement et séquestration en juin de l'année précédente. Par la suite, il a été poursuivi pour des chefs supplémentaires incluant le viol et le meurtre sur mineur de moins de quinze ans, le 15 juillet 2026. La procédure disciplinaire contre la magistrate intervient alors que la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, adoptée en commission, est en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

Advertisement

Cette affaire a également provoqué une mobilisation sociale importante, avec des rassemblements à Nîmes pour réclamer une loi plus protectrice. La justice mène aujourd'hui des enquêtes加速ées de Narbonne à Montpellier, avec des sections spéciales créées à Béziers et des dizaines de suspects placés en détention provisoire. La procédure disciplinaire contre Sophie C.S. symbolise la volonté de l'État de répondre à l'exigence de justice et de réparation institutionnelle suite à cette tragédie.