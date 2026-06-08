Le ministre de la Justice a participé à un forum de discussion pour discuter de l'affaire Lyhanna et du dysfonctionnement du système judiciaire.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin , a participé à un forum de discussion sur la chaîne BFMTV pour discuter de l'affaire Lyhanna . Il a affirmé que quitter le bateau en pleine tempête ne ferait pas avancer la cause, mais il a reconnu que le système judiciaire est en dysfonctionnement.

Lyhanna, la mère de la victime, a critiqué le ministre pour son manque de réponse à la violence judiciaire. Le ministre a assuré que la perpétuité réelle était une option pour les crimes graves, mais il a reconnu que le système judiciaire est souvent lent et inefficace. Les participants au forum ont critiqué le ministre pour son manque de réponse à la situation et ont appelé à des réformes pour améliorer le système judiciaire





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