George Washington's daring climb to safety on the ferry Kalighat

George Washington, 18 ans, s'est hisser de son petit canot ballotté par la houle sur le pont du Kalighat, le ferry blanc qui relie Chowra et Car Nicobar, deux minuscules morceaux de l'archipel indien des Andaman-et-Nicobar. Il a réussi à s'agripper à l'échelle du ferry pendant que le pilote du canot le repoussait avec une rame, évitant d'être écrasé. Des passagers montent à bord du ferry, encombrés de leurs bagages, en attendant la construction de pistes d'atterrissage.

George Washington , 18 ans, réussit à s'agripper à l'échelle du ferry Kalighat pendant qu'un pilote du canot le repoussait avec une rame, évitant d'être écrasé.

Des passagers montent à bord du ferry, encombrés de leurs bagages, en attendant la construction de pistes d'atterrissage. Les autorités locales disposent d'hélicoptères, mais leurs vols sont soumis aux caprices de la météo et hors de prix pour le commun des Îliens. Les bateaux sont la ligne de vie des populations, transportant nourriture, marchandises et passagers entre les îles. Les autorités ont de grandes ambitions pour cet archipel, mais les tribus autochtones et l'environnement fragile le menacent





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