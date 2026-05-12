Genomnis : une startup marseillaise transformant des outils de recherche en solutions industrielles de pointe de la médecine de précision clinique

Genomnis a été fondée en juillet 2017 à Marseille et s'est imposée comme un acteur stratégique de la génomique médicale en transformant des outils de recherche en solutions industrielles de pointe. L'entreprise prend ses quartiers à La faculté de médecine de la Timone, à Marseille, où Le Pr Christophe Béroud, un expert en génétique depuis trente ans, a développé des systèmes capables de rechercher le savoir à partir de masses de données brutales. Aujourd'hui, le défi n'est plus de générer la donnée, mais d'interpréter avec une précision absolue. Pour les cliniciens, il s'agit de chercher une aiguille dans une botte de foin en identifiant les mutations pathogènes parmi des millions de variations individuelles. La naissance de l'entreprise a été le fruit d'une alliance familiales entre la recherche et les affaires.

Fondée en juillet 2017 à Marseille, Genomnis s'est imposée comme un acteur stratégique de la génomique médicale en transformant des outils de recherche de premier plan en solutions industrielles de pointe.

Cette aventure prend racine à la faculté de médecine de la Timone, où le Pr Christophe Béroud, expert en génétique depuis trente ans, a développé des systèmes capables d'extraire du savoir à partir de masses de données brutes. Aujourd'hui, le défi n'est plus de générer la donnée, mais d'y interpréter avec une précision absolue. Pour le clinicien, il s'agit de 'chercher une aiguille dans une botte de foin' en identifiant les mutations pathogènes parmi des millions de variations individuelles.

La naissance de l'entreprise est le fruit d'une alliance familiale entre la recherche et les affaires. Le Pr Béroud, fondateur scientifique, s'est associé à son oncle, Pierre Béroud, dont l'expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique a permis de structurer la viabilité commerciale de la société. Grâce à un partenariat fructueux avec l'Université d'Aix-Marseille (AMU) et l'Inserm, l'équipe a professionnalisé des logiciels qui étaient déjà des références mondiales.

Cette synergie a permis à Genomnis de s'imposer comme un leader en matière de médecine de précision clinique





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