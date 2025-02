GenIAl.intradef : Le Ministère des Armées adopte l'IA générative pour améliorer son efficacité

Le Ministère des Armées français lance GenIAl.intradef, sa plateforme d'IA générative développée en interne. Cette nouvelle plateforme permettra de simplifier les tâches administratives, de traduire des documents et de synthétiser des informations, libérant ainsi les agents pour des missions à plus forte valeur ajoutée.

Le ministère des Armées français a annoncé mercredi le déploiement de GenIAl.intradef, sa propre plateforme d'intelligence artificielle générative souveraine. GenIAl.intradef sera utilisée par l'ensemble du personnel des armées françaises. Cette plateforme, développée en interne, vise à améliorer l'efficacité opérationnelle du ministère et à garantir la sécurité des données sensibles.

La solution s'appuie sur des modèles d'intelligence artificielle spécifiquement adaptés au vocabulaire et aux besoins militaires. Elle a été développée par le centre d'expertise données et IA du Secrétariat général pour l'administration et bénéficie d'une phase d'expérimentation approfondie qui a permis d'affiner ses fonctionnalités. GenIAl.intradef offre cinq services distincts: un agent conversationnel pour l'assistance à la rédaction et la réponse aux questions, un outil de synthèse documentaire qui résume les idées principales d'un document avec un fort aspect de personnalisation, un système de traduction de documents et de messages, un convertisseur audio vers texte et une fonction d'océanisation qui permet de « lire » le texte d'une image et de le transformer en fichier texte. Le déploiement de la plateforme débutera rapidement et se fera progressivement au sein des différents services, pour permettre une adaptation en douceur des équipes. L'objectif est de garantir une intégration optimale dans les processus existants pour une appropriation plus sereine par les utilisateurs. Cette initiative récompense la stratégie ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, annoncée il y a un an par le ministre Sébastien Lecornu. Cette stratégie repose sur des infrastructures robustes, notamment le cloud sécurisé intradef (C1DR) et la plateforme Artemis.IA. Elle met l'accent sur la complémentarité entre l'IA et l'humain, comme le souligne Guillaume Vimont, le chef du centre d'expertise données & IA. Selon lui, l'objectif « n'est pas de remplacer l'agent mais de lui permettre de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.





Ministère français des Armées va travailler avec Mistral sur l'intelligence artificielleLe ministre Sébastien Lecornu a annoncé que l'agence dédiée à l'intelligence artificielle du ministère français des Armées allait travailler avec l'entreprise française Mistral, réputée comme un espoir européen en matière d'IA. Le partenariat, discuté depuis plus d'un an, vise à éviter le doublon des efforts de recherche dans ce domaine. L'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense (Amiad), créée en mars dernier, est chargée de développer des outils d'IA pour améliorer les armements, le renseignement et la planification des opérations militaires.

