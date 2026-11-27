L'étude des genévriers de Phénicie dans les gorges de l'Ardèche révèle leur exceptionnelle longévité grâce à la dendrochronologie. Une méthode cruciale pour comprendre ces écosystèmes refuge.

Des chercheurs de l' Aix-Marseille Université, le professeur émérite Thierry Gauquelin et le chercheur en dendrochronologie Frédéric Guibal, ont mis en lumière la survie remarquable de vieux genévriers de Phénicie. Ces arbres centenaires se trouvent dans des milieux hostiles comme les gorges de Galamus et les gorges de l'Ardèche, où ils affrontent des conditions extrêmes pour prospérer.

Défis de survie dans les gorges de l'Ardèche

Il reste peu d'arbres millénaires en Europe, mais on peut encore en trouver à flanc de falaise. Pour survivre dans ces milieux inhospitalis, ces spécimens comptent sur des particularités remarquables, notamment pour capter l'eau qui est rare. Les milieux rocheux, falaises ou très fortes pentes constituent de fait des refuges naturels hors de l'influence directe de l'humain.

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Ces espaces recèlent ainsi des écosystèmes naturels et notamment des populations d'arbres peu perturbées par la main de l'humain, au même titre que les dernières rares forêts amazoniennes qualifiées de primaires. Le Vieux Continent n'a plus de forêts primaires sur son territoire, mais pour qui sait bien chercher, on peut encore trouver des arbres millénaires.

Mécanismes biologiques et dendrochronologie

Ces arbres doivent composer avec des insolations estivales extrêmes, des chutes de pierre récurrentes, une faible exposition aux précipitations et un espace racinaire restreint. Il n'est ainsi pas rare de voir des blocs rocheux s'étant échappés de la paroi, emprisonnés dans un entrelacs de tiges où il est parfois bien difficile de faire la différence entre branches et racines.

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La connaissance de la proportion des jeunes, des adultes, des seniors et de l'âge maximal des arbres est fondamentale pour comprendre le passé, pour analyser l'état présent et pour prédire le futur de la population. Pour les arbres des falaises, il faut alors descendre en rappel le long des parois et procéder au carottage de l'arbre.

Méthode non destructive de mesure

Cette opération non destructive consiste à recueillir un cylindre de bois d'environ 5 millimètres de diamètre à l'aide d'une tarière de Pressler. Il s'agit d'une longue vis creuse en acier trempé que l'on insère depuis l'écorce en direction de la moelle du tronc.

Une fois la tarière parvenue au centre du tronc, une fine gouttière métallique glissée entre la carotte et la tarière permet d'extraire la carotte sur laquelle tous les cernes sont visibles. Une fois la carotte récupérée, l'entreprise ne se limite pas à un simple dénombrement des cernes, car certaines années, des arbres peuvent produire un cerne surnuméraire ou ne produire aucun cerne.

Conséquences pour la conservation des forêts

Le genévrier de Phénicie qui abonde dans les gorges de l'Ardèche présente des spécimens pluricentenaires qui peuvent parfois passer inaperçus. Leur longévité reste particulièrement difficile à étudier, mais elle est primordiale pour la conservation de ces espèces rares. L'étude de ces arbres permet de mieux comprendre leur résilience face aux changements climatiques.

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La dendrochronologie offre donc un outil précieux pour évaluer la santé de ces populations végétales isolées. En analysant les cernes, les chercheurs peuvent identifier les périodes de croissance rapide ou de stress, fournissant ainsi des données essentielles pour la protection de ces écosystèmes uniques en Europe.