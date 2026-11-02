Geneviève Gally-Larochelle : L'histoire cachée de la Marseillaise de Bazas en 1918

Découvrez l'histoire réelle de Geneviève Gally-Larochelle, cantatrice de Bazas dont la prestation du 12 novembre 1918 a marqué la fin de la Première Guerre mondiale.

Le 12 novembre 1918, une photographie emblématique capture la joie explosive de Bazas en Gironde, immédiatement après la proclamation de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Au cœur de cette scène historique sur la place de la République, Geneviève Gally-Larochelle, surnommée l'ardente cantatrice de la victoire, chante La Marseillaise devant une foule en liesse. Cette image devenue célèbre raconte bien plus qu'une simple célébration, révélant les liens familiaux artistiques et les initiatives humanitaires qui ont structuré cette journée mémorable pour la cité médiévale.

Contexte historique et atmosphère festive

Le 12 novembre 1918, le lendemain de la signature de l'armistice à Rethondes, la ville de Bazas est envahie par une liesse populaire sans précédent. Les cloches de la ville et de la cathédrale sonnent à toute volée pour porter la nouvelle heureuse jusqu'au dernier hameau, tandis que les drapeaux français flottent spontanément aux balcons, aux portiques et aux fenêtres. Des groupes de citoyens se forment immédiatement sur les places publiques, marquant la fin de quatre années de conflit qui ont coûté la vie à des millions de personnes.

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L'ambiance est exacerbée par l'arrivée de soldats américains venus du camp militaire du Poteau, situé à Captieux. Ces troupes arrivent en train et défilent avec leur fanfare jusqu'au centre-ville de Bazas, renforçant le sentiment d'alliance et de victoire partagée. La place de la République, pavoisée comme jamais elle ne l'avait été selon les témoins de l'époque, devient le théâtre central de ces festivités historiques où se croisent habitants locaux et forces alliées.

Profil artistique et héritage familial

Geneviève Gally-Larochelle, la jeune femme enveloppée dans le drapeau tricolore, possède un pedigree artistique remarquable qui prédispose à cette performance exceptionnelle. Elle est la fille de M. Gally, un chanteur lyrique primé au Conservatoire de Paris en 1874 et 1875, et de Mlle Larochelle, une chanteuse élève du grand baryton Ismaël, figure majeure de l'opéra français. Ce bagage familial exceptionnel explique pourquoi son talent a su captiver instantanément l'assistance présente sur la place.

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La prestation de Geneviève Gally-Larochelle laisse le public bouche bée face à une voix décrite comme très pure et dotée d'une puissance exquise de compréhension sentimentale. Son interprétation de La Marseillaise est perçue comme ayant bien devancé son âge, transformant la jeune femme en un symbole vivant de la résilience et de l'espoir français. La scène est complétée par la présence d'un orchestre en arrière-plan, d'un musicien jouant de la contrebasse à l'extrême droite, et d'un groupe d'enfants accrochés à une lourde chaîne en métal sur le côté gauche.

Initiative caritative et monument aux morts

Derrière cette image iconique se cache une stratégie de collecte de fonds destinée à honorer les victimes du conflit. Le cliché de Geneviève Gally-Larochelle devient rapidement une carte postale vendue à la population lors d'un concert donné le dimanche 1er décembre 1918. Cet événement a lieu à la salle des conférences de Bazas et réunit des artistes de renom pour une cause noble. L'argent récolté par la vente de ces cartes postales est spécifiquement affecté au financement des travaux de construction du monument aux morts de la ville.

Ce concert caritatif a attiré l'élite artistique française de l'époque. Parmi les participants d'illustres artistes figurent le violoncelliste Louis Rosoor, premier prix du Conservatoire de Paris, et la pianiste Paule Carrère-Dencausse, lauréate du concours international Musica de piano en 1912. La construction du monument aux morts, financée grâce à cette initiative citoyenne et artistique, est finalement inaugurée trois années plus tard, le 23 octobre 1921, perpétuant la mémoire de ceux qui sont tombés durant la guerre.