Genève s'attend à voir converger dimanche des milliers de manifestants, sous étroite surveillance des forces de l'ordre, plus de vingt ans après les violences qui avaient marqué le G8 de 2003. La coalition « No-G7 » a choisi le 14 juin, date en Suisse de la grève féministe, pour une « riposte internationaliste » aux politiques promues par le G7 et dénoncer « le fascisme et l’impérialisme ». Organisé de lundi à mercredi, le sommet réunit traditionnellement les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et de la France, pays hôte cette année, ainsi que l'Union européenne. Donald Trump a plusieurs fois plaidé pour y inclure la Russie et reconstituer ainsi l'ancien format du G8. Le président français Emmanuel Macron a aussi convié à certaines séquences les dirigeants du Brésil, de la Corée du Sud, de l'Inde et du Kenya pour éviter que ce forum de puissances industrialisées soit perçu comme trop antagoniste aux pays émergents alors qu’il entend, selon l'Élysée, s'attaquer aux déséquilibres économiques mondiaux.

Genève s’attend à voir converger dimanche des milliers de manifestants, sous étroite surveillance des forces de l’ordre, plus de vingt ans après les violences qui avaient marqué le G8 de 2003.

Ici, le 13 juin, lors d’une manifestation féministe à Lausanne. ÉcouterGenève se prépare à accueillir des milliers de manifestants ce dimanche, sous haute surveillance policière, à la veille de l’ouverture du sommet du G7 en France.

La coalition « No-G7 » a choisi le 14 juin, date en Suisse de la grève féministe - journée annuelle de mobilisation contre les inégalités salariales et les violences sexistes - pour une « riposte internationaliste » aux politiques promues par le G7 et dénoncer « le fascisme et l’impérialisme ». Organisé de lundi à mercredi, le sommet réunit traditionnellement les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et de la France, pays hôte cette année, ainsi que l’Union européenne.

Donald Trump a plusieurs fois plaidé pour y inclure la Russie et reconstituer ainsi l’ancien format du G8. Le président français Emmanuel Macron a aussi convié à certaines séquences les dirigeants du Brésil, de la Corée du Sud, de l’Inde et du Kenya pour éviter que ce forum de puissances industrialisées soit perçu comme trop antagoniste aux pays émergents alors qu’il entend, selon l’Élysée, s’attaquer aux déséquilibres économiques mondiaux.

Après avoir rencontré dimanche à Nice le Premier ministre indien Narendra Modi, Emmanuel Macron est attendu dans la soirée à Evian, où le président américain Donald Trump doit arriver lundi. Comme à son habitude, le président américain devrait être au centre de beaucoup de discussions lors de ce sommet qui rassemblera la France, les États-Unis, l’Allemagne, le Canada, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni à Evian du 15 au 17 juin prochain.

Les autorités suisses, qui ont autorisé la marche à Genève, engageront un important dispositif de forces de l’ordre pour contenir tout débordement et éviter une répétition du fiasco de 2003. Des groupes violents avaient alors provoqué émeutes, pillages et affrontements avec les forces de l’ordre à Genève et Lausanne, causant des millions de francs de dégâts.

Signe d’un traumatisme encore bien présent dans les esprits genevois, de nombreux commerçants se sont barricadés cette semaine et des plaques de bois aggloméré ornent de nombreuses vitrines dans la ville lacustre, y compris dans des quartiers éloignés du tracé de la manifestation. De nombreuses manifestations et compétitions sportives ont été annulées et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont même pris des dispositions exceptionnelles pour faire face à un éventuel afflux de blessés, avec notamment des tentes installées vendredi devant l’entrée de l’enceinte.

L’hôtel Royal d’Évian-les-Bains se prépare à recevoir les dirigeants des pays les plus industrialisés dans un cadre sécurisé et feutré au bord du lac Léman. Nous espérons vivre un beau week-end avec de beaux moments, a tenté de tempérer devant la presse Alice Lefrançois, porte-parole de la coalition. Il y aura un service d’ordre, notamment pour protéger les manifestants et manifestants d’une quelconque forme d’agression extérieure, et puis il y aura un espace famille.

On pense que ça va être un moment plutôt sympathique, a-t-elle ajouté





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