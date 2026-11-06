Genesis GV60 Magma : L'entrée sportive de la marque en France

Genesis débarque en France avec le GV60 Magma. SUV électrique ultra-performant de 1,94 m de large, il vise le segment premium en contestant les modèles européens établis.

La marque premium Genesis, filiale du groupe Hyundai, officialise son arrivée sur le marché français avec le lancement du SUV électrique GV60 et de sa déclinaison ultra-sportive Magma. Cette implantation géographique intervient après onze années d'activité commerciale en Corée et aux États-Unis, suivies d'une phase d'expansion en Suisse et en Allemagne. Le premier modèle à faire son entrée en Hexagone représente une tentative stratégique majeure pour s'imposer dans un environnement concurrentiel dense.

Stratégie de pénétration du marché automobile

Charles Fuster, dirigeant de l'opération, identifie le moment actuel comme idéal pour conquérir les clients français. Il note une dégradation de la fidélité envers les marques automobiles européennes, créant une opportunité de pénétration. Cette stratégie doit pourtant contrer l'image négative persistante des constructeurs chinois sur le marché, un segment que Genesis refuse d'associer à son identité. La marque mise sur la démonstration de son savoir-faire technique pour bâtir sa légitimité.

Also read Mobilisations du 5 novembre 2026 : entre 575 000 et 1,6 million de manifestants en France

Pour asseoir son image de marque, Genesis utilise l'engagement sportif et les véhicules d'impact. La participation au championnat du monde d'endurance via l'écurie Genesis Magma Racing sert de tremplin médiatique. Le GV60 Magma incarne cette démarche en se positionnant comme un produit d'appel capable de rivaliser avec l'expertise sportive établie par le groupe Hyundai.

Design aérodynamique et dimensions physiques

Le GV60 Magma affiche un positionnement résolument sportif avec une longueur de 4,55 mètres et une largeur de 1,94 mètre. Cette version spécifique a été élargie de 20 millimètres pour accentuer sa tenue de route. La carrosserie intègre des solutions aérodynamiques agressives, notamment une immense entrée d'air basse, trois admissions supérieures et un aileron arrière fixe avec des cornes latérales. Les projecteurs Two-Line et le logo noir sur le capot renforcent cette esthétique.

Advertisement

La finition extérieure se distingue par la teinte Magma Orange et des jantes de 21 pouces non aérodynamiques. Les étriers de frein oranges et les poignées de portes intégrées privilégient le style sur l'efficience énergétique. Le design assume une sportivité décomplexée, un pari audacieux pour une entité cherchant à incarner le raffinement premium tout en séduisant une clientèle exigeante.

Ergonomie intérieure et confort des passagers

À l'intérieur, le conducteur bénéficie de sièges baquets offrant un maintien sportif tout en restant confortables pour une utilisation GT. Cette approche se différencie de la position plus exigeante de l'Ioniq 5 N du même groupe. L'habitacle propose des sièges chauffants et ventilés de série. La qualité des matériaux et des surpiqûres, variables en couleur, confirme le positionnement haut de gamme de l'ensemble.

L'espace arrière convient à des passagers de grande taille comme l'essayeur de 1,86 mètre, bien que la tête frôle parfois le plafonnier. Le coffre offre 400 litres sous la ligne de vitre et 670 litres jusqu'au toit. L'absence de compartiment avant (frunk) et un volume inférieur à celui de l'Audi Q4 e-tron constituent des compromis fonctionnels. L'ouverture électrique du hayon reste un équipement standard non optionnel.