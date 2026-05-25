Genesio quitte officiellement le LOSC, Walid pense qu'il ira à Marseille

L'animateur Walid Acherchour pense que le départ du manager Christophe Galtier du LOSC est un signe que ce dernier pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Le bilan de Galtier à Lille est salué par Walid qui considère qu'il a fait du bon travail avec l'équipe.

L'animateur Walid Acherchour pense que le départ du manager Christophe Galtier du LOSC est un signe que ce dernier pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Le bilan de Galtier à Lille est salué par Walid qui considère qu'il a fait du bon travail avec l'équipe.

L'After Foot fête ses 20 ans cette saison et propose une émission spéciale pour célébrer ce événement. L'émission sera présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande qui ont préparé des surprises pour les téléspectateurs. La soirée sera divisée en deux parties, la première partie sera animée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00 et sera composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After.

La deuxième partie de la soirée sera animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. L'After revient avec Pierre Sage et Enzo Djeballi qui discuteront du système de formation des entraîneurs et du bilan de l'équipe de France pour la Coupe du monde





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