Découvrez Générations Jeux, le premier bar à jeux du Pays royannais ouvert à Médis. Un espace de 180 m² et 200 jeux pour les passionnés de jeux de société.

Le Pays royannais accueille désormais sa propre destination dédiée au loisir ludique avec l'ouverture de Générations Jeux, situé dans la zone commerciale de Belmont à Médis. Ce nouveau bar à jeux, exploité par Caroline Cressot et Damien Carli, a officiellement ouvert ses portes fin septembre. Il s'impose comme le premier établissement de ce type dans la région, répondant à une demande croissante d'espaces de sociabilisation centrés sur les jeux.

Un espace de 180 m² dédié au jeu

L'établissement occupe une surface totale de 180 mètres carrés et propose initialement un catalogue comprenant 200 jeux différents. L'objectif des fondateurs est de monter ce fonds à 600 références à l'avenir. L'espace est conçu pour accueillir divers types de joueurs, qu'il s'agisse de groupes familiaux, d'amis ou de personnes venant seules. L'établissement fonctionne comme un tiers lieu convivial, favorisant les rencontres et les échanges autour d'une passion commune.

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Spécialisation dans les cartes à collectionner

Le bar se distingue par son orientation forte vers les jeux de cartes à collectionner, ou TGC. Damien Carli, cogérant de l'entreprise, pratique activement ces jeux depuis longtemps, notamment Magic et Pokémon. Cette expertise justifie la spécialisation de l'établissement, qui attire une clientèle capable de parcourir de longues distances pour participer à des tournois. Caroline Cressot espère que le succès du lieu leur permettra de rayonner jusqu'à Bordeaux, les joueurs appréciant la confrontation avec de nouvelles techniques de jeu.

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Une initiative née d'une passion commune

Le projet de Générations Jeux est né d'une réflexion partagée entre Caroline Cressot et Damien Carli sur la manière de conjuguer activité professionnelle et plaisir. Caroline Cressot, expatriée de retour de Paris, cherchait un lieu pour rencontrer des gens dans une région qu'elle affectionnait. L'idée centrale repose sur la conviction que le jeu rapproche les individus, permettant de réunir des enfants, des adultes et des seniors. Les horaires d'ouverture sont adaptés aux emplois du temps : de 16 h 30 à 23 h 30 du mercredi au vendredi, de 14 heures à 23 h 30 le samedi, et de 14 heures à 21 heures le dimanche.

Événements et dynamiques locales

En marge de l'ouverture de Générations Jeux, la scène locale du jeu continue de se structurer. Le 29 novembre, la salle polyvalente de Port-des-Barques accueillera la première édition de Broc'Land Geek. Cet événement de 1 200 mètres carrés réunira exposants, collectionneurs et passionnés autour de jeux vidéo rétro, de mangas et d'univers fantastiques. Par ailleurs, le 20 octobre, Le Joker, bar ludique situé rue de la Côte-de-Beauté, élargira son offre avec l'ajout d'un restaurant de pâtes, illustrant la vitalité du secteur dans la région charentaise.