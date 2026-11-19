La CCI Hérault organise Génération Industrie le 19 novembre à Montpellier pour connecter la Gen Z aux entreprises industrielles et découvrir les opportunités sectorielles.

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Hérault organise Jeudi 19 novembre l'événement Génération Industrie à Montpellier, en partenariat avec La Région Occitanie, l'IAE Montpellier, MBS School of Business et l'UIMM Occitanie. Cette initiative vise à faciliter les échanges entre les acteurs locaux de l'industrie et les futurs talents, mettant en lumière les opportunités professionnelles offertes par le secteur manufacturier régional.

Une rencontre pour découvrir l'industrie locale

Génération Industrie propose aux participants de rencontrer les professionnels qui façonnent l'industrie locale, offrant ainsi un espace privilégié pour échanger avec les experts du territoire. Cet événement s'inscrit dans une démarche visant à révéler les réalités modernes du secteur industriel, souvent méconnues du grand public et des jeunes générations.

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André Deljarry, président de la CCI Hérault, souligne que l'industrie d'aujourd'hui a profondément changé par rapport aux représentations traditionnelles. Il met en avant les grandes mutations numériques et environnementales qui poussent le secteur à innover, se transformer et offrir des perspectives professionnelles particulièrement diversifiées pour les talents de demain.

Attractivité du secteur pour la génération Z

La cinquième édition de Génération Industrie se tient spécifiquement le Jeudi 19 novembre à partir de 17h à MBS School of Business, avec une attention particulière portée à la génération Z. L'objectif affiché par la CCI Hérault est de faire découvrir la réalité du secteur industriel, de susciter des vocations et de rapprocher les entreprises industrielles des talents dont elles ont besoin pour relever leurs défis futurs.

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André Deljarry défend l'idée que l'industrie est un secteur d'avenir, créateur de valeur, d'innovation et d'emplois sur les territoires. À travers les témoignages de professionnels et de dirigeants d'entreprises du territoire, les participants découvriront des parcours inspirants, des métiers porteurs et les défis d'un secteur qui façonne l'économie de demain tout en permettant de développer son réseau professionnel.

Déroulement et interventions clés

L'événement débutera à 17h par une introduction menée par André Deljarry, qui cumule les fonctions de premier vice-président de la CCI Occitanie et de président de MBS School of Business, aux côtés de Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, et de Patrick Ceccotti, président du Groupe Industrie de la CCI Hérault.

À 17h15, une conférence introductive intitulée " L'industrie : nouveau terrain de jeu de la Gen Z " sera animée par Nour WEHBE, Assistant Professor at MBS School of Business. Cette intervention invitera les participants à porter un regard renouvelé sur un secteur en pleine mutation, en s'appuyant sur des données chiffrées à l'échelle du territoire pour mettre en lumière les transformations en cours.

Innovation et défis sectoriels

L'intervention de Nour WEHBE mettra en évidence les profondes transformations qui façonnent l'industrie de demain, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle et la transition environnementale. La présentation abordera également l'évolution des modes de travail et les nouvelles attentes des collaborateurs, démontrant que l'industrie se réinvente constamment.

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Le secteur est présenté comme un terrain d'expression privilégié pour les compétences, les ambitions et les aspirations des nouvelles générations, offrant des opportunités bien au-delà des seuls métiers techniques. Cette approche vise à convaincre la jeunesse que l'industrie locale offre un avenir prometteur et dynamique.

Tables rondes avec les entreprises partenaires

Une table ronde réunira les entreprises ARKOLIA, INITS et YELLOWSCAN pour partager leurs expériences et leurs regards sur les évolutions du secteur industriel. ARKOLIA sera représentée par Jean-Sébastien Bessière, co-fondateur et président, ainsi que par Cléa Jourdan, alternante chez MBS School of Business, apportant un double point de vue.

Le groupe INITS sera présenté par Bastien Caumes, directeur industriel en charge de la production, de la logistique et de la maintenance, tandis que YELLOWSCAN sera représentée par son président Michel Aussenbaum et Ambre Dubarry, project manager en corporate social responsibility. Ces échanges permettront d'approfondir les discussions sur les défis concrets rencontrés par les entreprises.

L'événement Génération Industrie se déroulera Jeudi 19 novembre de 17h à 20h à MBS School of Business, situé au 2 300 avenue des Moulins à Montpellier dans l'Amphithéâtre Didier Jourdan. L'inscription est gratuite mais obligatoire pour participer à cet rendez-vous dédié à l'avenir industriel régional.