Génération After fête ses 20 ans avec une programmation riche et des invités de marque

RMC propose chaque soir Génération After, animé par Nicolas Jamain et une équipe de chroniqueurs, avec des débats passionnés, des invités prestigieux et des couvertures spéciales pour les matchs et les coupes européennes, le tout dans le cadre du vingtième anniversaire de l'émission.

Chaque soir, RMC diffuse l'émission phare Génération After, un rendez‑vous incontournable pour les passionnés du ballon rond. Aux commandes, Nicolas Jamain anime le programme de vingt heures à vingt‑deux, entouré d'une équipe de chroniqueurs ayant grandi aux côtés de l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ensemble, ils offrent des débats animés, des analyses tactiques pointues et accueillent des invités prestigieux issus du monde du football, des anciens joueurs aux entraîneurs en passant par les journalistes spécialisés. Le ton est engagé, les échanges parfois houleux, mais toujours empreints d'une ferveur qui reflète l'âme du public RMC, avide de débats sans compromis. Le week‑end, les matchs se poursuivent avec After Live, une version prolongée qui s'étend jusqu'à vingt‑trois heures.

Cette diffusion est assurée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, qui reçoivent en renfort des légendes du football telles qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des soirées de coupes européennes. L'objectif est de proposer une couverture complète des rencontres, mêlant commentaires en direct, anecdotes inédites et analyses post‑match, pour satisfaire les fans qui recherchent une immersion totale dans l'univers du sport le plus populaire du monde.

Cette saison revêt une importance particulière, car l'After Foot célèbre son vingtième anniversaire. Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leurs collaborateurs ont préparé une série de surprises, depuis des interviews exclusives jusqu'à des rétrospectives historiques illustrant l'évolution de l'émission depuis ses débuts.

En deuxième partie de soirée, de vingt‑deux à minuit, la version originelle de l'After reprend le flambeau avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre, offrant aux auditeurs un retour aux sources teinté de nostalgie et de convivialité. Carine Galli revient également les vendredis et samedis pour animer le créneau, garantissant que chaque soirée reste un moment fort du calendrier radiophonique sportif





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