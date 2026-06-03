Génération After débat de l'utilisation de Mbappé et analyse les chances du Maroc au Mondial

Les chroniqueurs de Génération After sur RMC se sont penchés sur les atouts de Kylian Mbappé en équipe de France et les perspectives du Maroc en Coupe du Monde, tout en évoquant les ambitions de l'OL et les sélections défensives des Bleus.

L'émission Génération After sur RMC , qui célèbre les 20 ans de l' After Foot , a réuni ses chroniqueurs pour débattre des stratégies de l'équipe de France autour de Kylian Mbappé .

Elton Mokolo, Maxime et Younes ont exploré les différentes options tactiques pour optimiser le joueur, notamment son positionnement sur le terrain et son association avec d'autres attaquants. La discussion a également couvert les sélections africaines, avec un accent sur le Maroc et les Lions de l'Atlas, jugés capables de réalisations notables lors de la prochaine Coupe du Monde.

Parallèlement, les débats se sont portés sur les clubs français, l'Olympique Lyonnais étant appelé à viser le podium la saison prochaine, et sur les sélections internationales avec des questionnements sur l'avenir de Corentin Tolisso. Les chroniqueurs ont aussi analysé les dilemmes défensifs de l'équipe de France, comme le choix entre la Zaire-Emery et Jules Koundé pour le poste de latéral droit.

Enfin, la programmation spéciale pour les 20 ans de l'After Foot a été rappelée, avec les différentes versions de l'émission, de Génération After à l'After historique, animées par des figures comme Nicolas Jamain, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Carine Galli





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Equipe De France Mbappé Génération After RMC Maroc Coupe Du Monde OL Tactique After Foot

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Comment un Français a survécu pendant des jours à la dérive au large du MarocAprès cinq jours à la dérive dans l’Atlantique au large du Maroc, un navigateur français de 25 ans a survécu en rationnant ses réserves à une barre énergétique par jour avant d’être secouru avec son compagnon

Read more »

Maroc : la révélation de Pape Gueye sur la panenka ratée de Brahim DiazLa panenka manquée de Brahim Diaz en finale de la CAN a relancé une polémique tenace : l'a-t-il fait exprès ? Sur le plateau de beIN Sports, Pape Gueye, buteur décisif lors de cette même finale, a tranché sans ambiguïté.

Read more »

Importation de tomates cerises du Maroc : les agriculteurs Français dénoncent une concurrence déloyaleDans un contexte de forte concurrence internationale, les producteurs français de tomates déplorent les prix pratiqués par certains pays, dont le Maroc, qui bénéficie d’un accord européen réduisant ses droits de douane.

Read more »

Maroc : Bouaddi fête déjà sa première titularisation avant la Coupe du Monde !Alors qu'il a finalement opté pour le Maroc, Ayyoub Bouaddi fête ce soir sa première sélection avec le Maroc face à Madagascar.

Read more »