Gendarmerie et port de Bordeaux : création d'une brigade nautique sur l'estuaire de la Gironde

La gendarmerie nationale et le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) ont annoncé un partenariat pour la création d'une brigade nautique affectée à la surveillance de l'estuaire de la Gironde. Ce partenariat vise à mettre fin à l'angle mort de cet estuaire, le plus grand d'Europe mais qui ne dispose d'aucune force de sécurité. Le GPMB met à disposition de la gendarmerie une embarcation avec son pilote, permettant de patrouiller le long de l'estuaire ou de conduire des opérations ciblées. Parallèlement à l'annonce de ce partenariat, vendredi, une première sortie de la brigade doit avoir lieu au bout de l'estuaire, avec des missions de contrôle sur le bac Royan-Le Verdon, dans certains ports de la côte charentaise, mais aussi à terre, avec des gendarmes à motos tout-terrain.

L'estuaire de la Gironde s'étend sur 75 km de long, entre le bec d'Ambès, au nord de Bordeaux, et l'embouchure. La gendarmerie veut mettre fin à 'l'angle mort' de l'estuaire de la Gironde, le plus grand d'Europe mais qui ne dispose d'aucune force de sécurité .

Un partenariat avec le port de Bordeaux vise à créer une brigade nautique. Après le chantier de Soulac, la Communauté de communes Médoc Atlantique travaille sur d'autres secteurs exposés du littoral. Il existe une brigade nautique à Arcachon, une autre à La Rochelle, mais aucune sur le plus grand estuaire d'Europe.

Aux termes de ce partenariat, le GPMB met à disposition de la gendarmerie une embarcation avec son pilote, permettant de patrouiller le long de l'estuaire ou de conduire des opérations ciblées. L'objectif est de construire à terme une brigade nautique pérenne, mais pour l'instant elle est expérimentale.

Parallèlement à l'annonce de ce partenariat, vendredi, une première sortie de la brigade doit avoir lieu au bout de l'estuaire, avec des missions de contrôle sur le bac Royan-Le Verdon, dans certains ports de la côte charentaise, mais aussi à terre, avec des gendarmes à motos tout-terrain





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