La Gendarmerie départementale des Landes a accueilli Lily et Dinis pour le DuoDay. Une journée d'immersion visant l'inclusion et la découverte des métiers.

Le groupement de gendarmerie départementale des Landes a organisé une journée d'accueil exceptionnelle à l'occasion de la cinquième édition du DuoDay. Deux personnes en situation de handicap, identifiées sous les noms de Lily et Dinis, ont été accueillies au sein de l'institution pour une immersion professionnelle complète.

Immersion au cœur des missions gendarmes

Cette initiative place le partage et la découverte au centre de ses valeurs. Lily et Dinis ont pu explorer plusieurs facettes du métier de gendarme et comprendre la diversité des missions exercées quotidiennement par les forces de l'ordre dans le département. L'objectif principal était de briser les barrières et de montrer la réalité des opérations.

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Le programme a débuté par une visite obligatoire du Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie, également connu sous l'acronyme CORG. Ce lieu constitue le véritable centre névralgique de la gestion des interventions, où se coordonnent les différentes unités sur le terrain pour assurer la sécurité publique.

Découverte technique et opérationnelle

Les participants ont ensuite assisté à des mises en situation et des démonstrations concrètes auprès de plusieurs unités spécialisées. L'identification criminelle a été un point focal, permettant à Lily et Dinis de découvrir les techniques avancées utilisées par les enquêteurs dans le cadre rigoureux des investigations judiciaires.

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Le peloton motorisé de Mont-de-Marsan a présenté ses missions spécifiques ainsi que son environnement opérationnel. Enfin, les militaires du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) ont proposé une présentation détaillée de leurs matériels et équipements d'intervention, illustrant la technicité requise pour ces missions sensibles.

Un engagement fort pour l'inclusion sociale

Tout au long de cette journée, Lily et Dinis ont eu la possibilité d'échanger librement avec les militaires. Ils ont pu poser toutes leurs questions et découvrir concrètement les exigences et la richesse des métiers de la gendarmerie. Le lieutenant-colonel Burette, officier adjoint au commandement, a clôturé cette expérience en remettant des souvenirs symboliques à nos hôtes.

" Au-delà de la découverte professionnelle, cette cinquième édition du DuoDay illustre l'engagement du groupement de gendarmerie des Landes en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap ", souligne la gendarmerie des Landes dans un communiqué officiel. Cette démarche rappelle que le partage d'expérience et l'ouverture à l'autre sont des valeurs essentielles de la gendarmerie nationale.

Il convient également de noter que le Sictom du Marsan, situé à Saint-Perdon, a accueilli quatre autres personnes en situation de handicap pour le même événement. Ce syndicat intercommunal a permis la formation de duos de travail d'une journée avec ses agents, parallèlement aux activités de la gendarmerie, renforçant ainsi l'impact local de cette initiative inclusive.