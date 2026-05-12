Gendarmerie de Mayenne : Deux hommes arrêtés pour vols et dégradations de cimetières

Dans la nuit du 15 au 16 avril 2026, plusieurs cimetières dans le sud de la Mayenne et en Ille-et-Vilaine ont été la cible de vols de statuettes en bronze et de dégradations de pierres tombales.

Les gendarmes de la Mayenne ont arrêté mardi 5 mai 2026 deux hommes soupçonnés de plusieurs vols et de dégradations de pierres tombales dans les cimetières de la Mayenne et d’Ille-et-Vilaine et Vilaine.

Une information qu’ils dévoilent sur page Facebook ce mardi 12 mai 2026. Vols dans des cimetières en Mayenne et Ille-et-Vilaine : 20 000 euros de préjudice, deux hommes arrêtés Dans la nuit du 15 au 16 avril 2026, plusieurs cimetières situés dans le sud de la Mayenne et en Ille-et-Vilaine ont été la cible de vols de statuettes en bronze et de dégradations de pierres tombales.

L'enquête de la brigade des recherches de Château-Gontier-sur-Mayenne, appuyée par la COB de Craon a mené à l'identification de deux hommes. Deux hommes arrêtés Ils ont été arrêtés mardi 5 mai lors d'une opération de police judiciaire menée avec les PSIG de Laval, Château-Gontier et Vitré.

Les deux hommes âgés de 32 et 34 ans ont reconnu être impliqués dans des vols commis dans 15 cimetières en Mayenne et en Ille-et-Vilaine. 84 statuettes et ornements volés 84 statuettes et ornements en bronze avaient été volés. Le préjudice est estimé entre 20 000 € et 25 000 €. Déférés au parquet de Laval à l'issue de leur garde à vue, ils ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement.

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Gendarmerie De La Mayenne Achèvement De Garde À Vue Déposition De Dédommagement Expulsé De La Behaviologie Fin Du Recours D'urgence

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