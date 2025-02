Geekbuying propose le mini PC Geekom GT1 Mega AI à un prix imbattable

Le Geekom GT1 Mega AI, un mini PC puissant et performant conçu pour gérer les traitements liés à l'IA, est proposé à un prix imbattable sur Geekbuying. Profitez d'une réduction de 350 euros et d'une livraison rapide depuis la France.

Offrez-vous Microsoft Office 2021 et Windows 11 à vie dès 10€ sur Godeal24 pour la Saint-Valentin. Vous cherchez un mini ordinateur puissant et performant capable de gérer les traitements liés à l’IA ? Justement, Geekbuying propose actuellement le modèle haut de gamme Geekom GT1 Mega AI à un prix tout bonnement imbattable. Il s’agit du modèle Geekom GT1 Mega AI , disponible sur le marché depuis septembre 2024.

Lancé au tarif de 1 299 euros, ce dernier est proposé chez Geekbuying à seulement 949 euros. Au final, cela vous permet donc de faire une économie conséquente de 350 euros sur cette mini machine récente et ultra puissante.Comme on peut le voir sur la page du produit, la vente se termine dans quelques heures seulement. Ainsi, pour espérer en profiter, on vous recommande de ne pas trop attendre. Avec une telle réduction, les exemplaires en stock pourraient s’écouler à toute vitesse, et vous pourriez regretter de voir cette bonne affaire vous passer sous le nez. En prenant le mini PC Geekom GT1 Mega AI, vous bénéficiez de tout un tas d’avantages, en plus du meilleur prix. Cela commence par une livraison en quelques jours seulement, depuis la France, sans aucun frais. Aussi, le mini PC est livré avec sa garantie constructeur, comme si vous l’aviez acheté sur le site officiel de la marque. Autrement dit, vous pourrez le faire prendre en charge facilement et rapidement en cas de pannes ou vices cachés. Enfin, comme chez un Cdiscount, Boulanger ou Fnac, le marchand en ligne vous laisse un délai de 15 jours pour effectuer un retour – et vous rembourse intégralement dans la foulée. Pratique, notamment si le produit ne répond pas à vos attentes, ou pour toutes autres raisons, sans devoir donner la moindre justification.Le mini PC Geekom GT1 Mega AI est l’un des modèles les plus puissants jamais conçus par la marque. Ce dernier propose en effet une fiche technique à la pointe de la technologie, et est donc paré pour les tâches faisant appel à l’intelligence artificielle et demandant de grosses ressources. Ainsi, sous son capot, le mini ordinateur renferme le puissant processeur Intel Core U9-185H de 14ème génération, intégrant une puce graphique Intel Arc. Ce CPU doté de 16 cœurs, 22 Threads et un cache de 24 Mo offre une fréquence maximale pouvant atteindre jusqu’à 5,1 GHz en mode turbo. Aussi, le processeur Intel Ultra 9, délivre une basse consommation d’énergie de 65W, lui garantissant ainsi l’équilibre parfait entre haute performance et efficacité énergétique. Grâce à cette puissance optimisée, vous obtenez un multitâche plus fluide, un traitement IA puissant et des applications intensives, tout en maintenant une puissance thermique plus faible. Ainsi, les systèmes restent plus froids et plus silencieux, ce qui garantit une stabilité à long terme sans compromis sur les performances. D’autre part, le mini ordinateur est doté d’un NPU qui permet de multiplier les performances de l’IA par 8. Le tout est épaulé par une mémoire RAM de 32 Go en DDR5 (5 699 MHz), qui peut si besoin, être étendue jusqu’à 64 Go. Le stockage n’est pas en reste, avec un SSD PCIe SSD NVMe Gen 4 ultra rapide, offrant une capacité confortable de 2 To. L’appareil offre également la possibilité d’étendre cette dernière, puisqu’il est équipé d’un emplacement prévu pour accueillir un SSD M.2 2242 SATA (jusqu’à 1 To). Le mini PC Geekom GT1 Mega AI est en outre doté de plusieurs ports répartis sur sa face avant et arrière. Dans le détails sur l’avant vous avez donc : 4 ports USB3.2 Gen2 Type-A (dont un supporte la fonction Always-On), une prise casque audio Jack 3,5 mm et le bouton de mise sous tension. Sur la partie arrière, on retrouve : 2 ports USB Type-C 4.0 (dont un prenant en charge l’alimentation), 2 ports Ethernet RJ45 (2.5 Gbps), un port USB 2.0 Type-A, un port USB 3.2 Gen2 Type-A, l’entrée d’alimentation DC, et enfin, deux ports HDMI 2.0. Sur sa tranche latérale droite, un verrou de sécurité Kensington, et sur sa tranche latérale gauche, un port pour carte SD. C’est donc comme vous pouvez le constater, très complet à ce niveau. Le mini PC est en mesure de prendre en charge de la 4K sur quatre écrans et une résolution maximale de 8K. D’autre part, il est également compatible avec Ray Tracing, la technologie graphique révolutionnaire qui rend les effets d’éclairage virtuels incroyablement réalistes. Dans les jeux, les films et la RV, cette technologie donne vie à la lumière et aux ombres, améliorant ainsi l’immersion et l’impact visuel. Le Geekom GT1 Mega AI embarque aussi les dernières normes sans-fil du marché, avec notamment le Wi-Fi 7 et le Bluteooth 5.4. Cerise sur le gâteau, le mini PC est livré avec le système d’exploitation Windows 11 Pro, activé et prêt à l’emploi. Outre ce mini PC à prix réduit, Geekbuying propose également trois autres références Geekom à prix imbattables. Il s’agit toujours d’ordinateurs compacts haut de gamme, mais qui viennent avec un processeur AMD Ryzen 7, ou Ryzen 9 selon le modèle





