La justice rejette la demande de GB2A Avocats de 1 million d'euros pour préjudice lié au projet de l'ancienne base aérienne, jugeant l'obligation de paiement sérieusement contestable.

Le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Versailles ont rejeté la demande de réparation formulée par le cabinet d'avocats GB2A Avocats contre la communauté de communes du Grand Châteaudun. Cette juridiction a refusé d'octroyer la somme de un million d'euros réclamée par le cabinet normand au titre d'une " perte de chance " liée à l'échec des négociations pour le développement de l'aérodrome de Châteaudun.

Rejet de la requête pour paiement

La magistrate du tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'obligation de paiement de la collectivité territoriale n'apparaissait pas comme " non sérieusement contestable ". Cette qualification juridique est indispensable pour obtenir une provision en référé, ce qui a conduit au rejet pur et simple de la requête initiale.

Also read Ce prénom ancien à la douceur trompeuse a fait son grand retour dans le top 20

Un devis et un email mal interprétés

GB2A Avocats soutenait avoir été officiellement engagé par la collectivité. Le cabinet expliquait que la communauté de communes avait accepté son devis envoyé par email, créant ainsi un " engagement contractuel ". Ce devis prévoyait une rémunération de 1% hors taxes des sommes obtenues via une levée de fonds. Cependant, le juge a analysé l'email de réponse de Fabien Verdier, maire de Châteaudun, comme un simple remerciement et non comme une acceptation formelle.

Impossibilité juridique de la levée de fonds

La défense de la communauté de communes du Grand Châteaudun s'est appuyée sur une impossibilité structurelle. Les sociétés publiques locales, telles que Air Châteaudun, ne peuvent pas bénéficier d'une levée de fonds auprès d'investisseurs privés. Le cabinet d'avocats avait contacté Fabien Verdier en 2023 pour proposer son assistance dans ce cadre précis. En acceptant le devis, la collectivité estimait qu'il existait une erreur de fait de la part du cabinet.

Advertisement

Preuves insuffisantes pour le préjudice

Le cabinet d'avocats de Caen avait avancé que la collectivité avait organisé des réunions et engagé des échanges avec des investisseurs. GB2A a produit des livrables, dont une version définitive du document de présentation le 30 juin. Toutefois, le juge a considéré que ces documents étaient théoriques et que le projet émanant de Fabien Verdier ne convainquait pas suffisamment la juridiction pour valider le montant demandé.

L'arrêt définitif de la cour de Versailles

En appel, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la position du premier juge. Elle a jugé que les diligences ultérieures, comme la réception d'un projet de lettre d'intérêt avec Edeis, ne changeaient rien à la nature juridique des échanges. L'obligation de paiement reste sérieusement contestable en raison du revirement de la communauté de communes et de l'absence de contrat valide.