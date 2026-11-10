Gazole : les baisses de novembre ne compensent pas la hausse depuis février

Malgré la baisse de 30 centimes dans 1000 stations, le prix du diesel français reste 35 à 60 centimes plus élevé qu'en février. Analyse des stocks stratégiques.

En ce début novembre, la dynamique du marché du carburant en France a connu un mouvement significatif avec une réduction notable des tarifs à la pompe. Environ un millier de stations-service ont décidé de baisser le prix du gazole de plus de 30 centimes par litre sur une période d'environ dix jours. Cette initiative locale vise à soulager la pression financière sur les consommateurs, mais elle s'inscrit dans un contexte national plus complexe où les prix demeurent structurellement élevés par rapport aux niveaux d'avant-crise.

Une baisse partielle face à une hausse initiale

Malgré le déblocage d'une partie des stocks stratégiques par l'État, le prix du diesel reste nettement plus élevé dans les stations françaises qu'à la veille du début du conflit au Moyen-Orient, survenu fin février. Selon une analyse détaillée des données disponibles, le prix moyen en station était d'environ 2,20 euros le litre le 9 novembre. Toutefois, dans l'ensemble des 8 500 stations examinées, le litre de diesel demeure au moins 27 centimes plus cher qu'au début de la guerre. Cette divergence met en lumière l'ampleur des fluctuations du marché et la lenteur du retour à la normale des tarifs après le choc géopolitique initial.

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Position du gouvernement et rôle de Serge Papin

Face à cette flambée des prix, le ministre du Commerce et des PME, Serge Papin, a déclaré mardi que le gouvernement continuerait, s'il le faut, à débloquer une partie des stocks stratégiques de carburant. L'objectif affiché est d'amortir l'impact de la hausse observée depuis le conflit au Moyen-Orient. Plus largement, les données du site gouvernemental des prix des carburants indiquent que le prix du gazole a baissé dans plus de huit stations sur dix depuis le 1er novembre. Cette politique intervient dans un contexte de précarité énergétique accrue, poussant les autorités à intervenir directement sur l'offre pour tenter de stabiliser le marché intérieur.

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Impact différencié chez les enseignes et TotalEnergies

Dans 90 % des stations, le prix dépasse même de 35 à 60 centimes celui d'avant les frappes américaines sur l'Iran. Cette tendance se vérifie également chez les grandes enseignes, comme en témoignent les données concernant TotalEnergies. Les trois quarts des stations qui n'ont pas diminué leurs prix depuis début novembre sont des stations TotalEnergies. Ces dernières avaient plafonné le prix du gazole à 2,25 euros le litre depuis plusieurs mois. Malgré ce plafonnement, les prix au 9 novembre étaient toujours 35 à 60 centimes plus élevés qu'avant la guerre dans la plupart de ces stations, soulignant que la stratégie de prix fixes ne suffit pas à ramener les tarifs aux niveaux antérieurs.

Stratégie des stocks et avenir des prix

Démarrée le 1er novembre, l'opération du gouvernement consiste à vendre à prix coûtant dix millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques sur une période de trois mois. Cette mesure exceptionnelle a été décidée pour faire face à la flambée des prix des carburants et de l'énergie en général, causée par la guerre au Moyen-Orient. En parallèle, le prix de l'essence SP95-E10, carburant le plus utilisé en France et non concerné par ce déblocage, a également baissé, mais de manière plus légère. Depuis le début du mois, la moitié des stations ont diminué leurs tarifs d'au moins 8 centimes le litre, portant le prix moyen sous les 2,04 euros le 9 novembre. Les consommateurs doivent donc naviguer entre des baisses locales temporaires et une réalité structurelle de prix encore élevés.