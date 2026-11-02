Gazole: Baisse des prix effective pour la moitié des stations françaises

Le gouvernement confirme que plus de la moitié des stations ont baissé le gazole de 12 à 18 centimes grâce aux stocks stratégiques, malgré des réticences de certains distributeurs.

Le ministre du Commerce, Serge Papin, a affirmé lundi matin que la réduction des tarifs de distribution de carburant diesel était déjà en cours dans la majorité du réseau. Cette baisse immédiate s'explique par la mise en œuvre des mesures gouvernementales visant à déstocker les réserves stratégiques de l'État pour alléger la facture des conducteurs.

Une réduction visible dès lundi matin

Selon les déclarations du ministre, plus de la moitié des stations-service en France ont déjà appliqué une diminution des prix comprise entre douze et dix-huit centimes d'euro par litre. Cette information a été confirmée lors d'une intervention sur la radio RTL, où Serge Papin a souligné que les distributeurs jouaient le jeu et respectaient les engagements pris par l'exécutif. Il a précisé que cette action collective permettait à la grande majorité des citoyens d'accéder à un tarif abaissé. La moitié des stations ont la capacité d'approvisionner plus de la moitié des Français, voire jusqu'à quatre-vingts pour cent du territoire selon ses estimations.

Also read Carburants : après TotalEnergies, E. Leclerc baisse à son tour le prix du gazole

Disparités entre les grands réseaux et indépendants

Cette dynamique de baisse de prix commence à se généraliser depuis le début du mois, mais elle se fait de manière inégale selon les enseignes. Le distributeur E. Leclerc a notamment annoncé une réduction significative dès le dimanche précédent, suite à l'application des nouvelles mesures sur les stocks. Cependant, une partie du secteur, notamment les réseaux indépendants, s'inquiète de ne pas avoir bénéficié des déstockages au même moment que les grandes surfaces ou TotalEnergies. Francis Pousse, représentant du réseau Mobilians, avait dénoncé dimanche des écarts de prix jugés insupportables entre les différents points de vente.

Advertisement

Soutien aux petites stations et garanties de prix

En réaction aux critiques, Serge Papin a rappelé que le gouvernement avait mis en place un dispositif de prêts à taux zéro en accord avec les professionnels. Ces prêts visent à aider les petites stations indépendantes à ajuster leurs tarifs, peut-être pas dès le lundi matin mais bien dans la semaine. Le ministre a également insisté sur l'impact combiné de cette baisse et de la prime grand rouleur de cent euros. Il a affirmé que, avec ces mesures, le prix du litre de gasoil pouvait atteindre un niveau plancher de un euro soixante-quinze.

Engagement fort du Premier ministre

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a également salué sur les réseaux sociaux la baisse effective des coûts, allant jusqu'à dix-huit centimes par litre. Il a estimé que cette réduction représentait une économie d'environ dix euros par plein de carburant. L'État s'engage à veiller à ce que l'avantage lié à la libération de dix millions de barils issus des stocks stratégiques soit intégralement répercuté sur le prix final payé par les consommateurs. Cette mesure s'inscrit dans un contexte plus large de changements économiques et sociaux attendus pour le mois de novembre deux mille vingt-six.