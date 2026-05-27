Gavarnie-Gèdre en fête : Fête du Tour de France 2026 lance le compte à rebours avant l’arrivée historique du Tour de France

La commune de Gavarnie-Gèdre organise sa Fête du Tour le samedi 30 mai 2026 pour célébrer le vélo et l’arrivée historique du Tour de France dans le village prévu le jeudi 9 juillet.

Gavarnie-Gèdre en fête : la Fête du Tour de France 2026 lance le compte à rebours avant l’arrivée historique du Tour de France dans le village le 9 juillet prochain.

À quelques semaines de l’arrivée inédite du Tour de France le 9 juillet, la commune de Gavarnie-Gèdre organise sa Fête du Tour le samedi 30 mai 2026 pour célébrer le vélo. La commune de Gavarnie-Gèdre lance officiellement le compte à rebours de la Grande Boucle en accueillant la Fête du Tour le samedi 30 mai 2026, un événement festif qui préfigure l’arrivée historique de la célèbre course cycliste dans ce village des Hautes-Pyrénées prévue le jeudi 9 juillet.

Cette journée de célébration gratuite propose de rassembler les habitants et les visiteurs autour de la culture sportive et d’animations populaires à la portée de tous





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