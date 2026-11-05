Gaule Vitréenne : Pollutions chroniques menacent la vie piscicole en Ille-et-Vilaine

Gérard Duval et Daniel Gandon dénoncent la persistance des rejets toxiques dans les cours d'eau de Vitré. Les pêcheurs exigent la source des pollutions pour sauver la faune avant la reproduction.

La colère s'installe durablement au sein des communautés de pêcheurs et des autorités locales face à la recrudescence des épisodes de pollution dans le pays de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Gérard Duval, désigné futur président de la Gaule Vitréenne, et Daniel Gandon, actuel président de l'association des pêcheurs, tirent unanimement la sonnette d'alarme. Ils soulignent que les récentes contaminations des cours d'eau ne sont pas des incidents isolés, mais le symptôme d'une crise écologique qui s'aggrave continuellement et menace directement la biodiversité aquatique locale.

Effondrement des paramètres chimiques et mortalité massive

Les mesures effectuées sur le terrain révèlent une dégradation alarmante de la qualité de l'eau, dépassant largement les seuils critiques de survie pour la faune. Gérard Duval rapporte un taux de pH effondré, oscillant entre 4,5 et 4,6 dans certaines sections du ruisseau. Ce niveau d'acidité est dévastateur, car tout indicateur inférieur à 6 est mortel pour les poissons, annihilant toutes les chances de survie de la population piscicole déjà fragilisée par les conditions climatiques.

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L'ampleur géographique des dégâts est tout aussi préoccupante que la toxicité chimique. Les équipes de surveillance ont dénombré plus de cinq kilomètres linéaires où les cadavres de poissons ont été retrouvés. Cependant, l'étendue réelle du désastre semble bien plus vaste, avec plus de cinq kilomètres supplémentaires où la vie aquatique a presque totalement disparu. Cette constatation suggère que la contamination s'étend bien au-delà des zones visiblement mortes, créant des zones blanches biologiques étendues.

Enquête sur les sources et responsabilités agricoles

Si la cause exacte de cette pollutions reste techniquement inconnue au moment de la rédaction de ces lignes, les soupçons se tournent vers les activités agricoles environnantes. Une précédente contamination avait été identifiée comme un rejet accidentel provenant d'une exploitation agricole, se déversant dans le ruisseau de la Vallée avant de gagner celui du Palet et enfin la Cantache. Bien que Daniel Gandon refuse de charger directement un agriculteur spécifique sans preuve formelle, il insiste sur la nécessité d'une enquête rigoureuse pour identifier les responsables.

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Le flux principal de cette pollution est actuellement localisé dans la Valière, un affluent clé qui alimente le réseau hydrographique local. Daniel Gandon affirme que les pêcheurs, placés en première ligne d'alerte, sont en train de mener des investigations intensives. Ils cherchent activement à tracer l'origine exacte des rejets pour empêcher que la situation ne se reproduise. Selon leur hypothèse, un rejet actif et non identifié persiste, alimentant la toxicité de la rivière comme un véritable égout à ciel ouvert.

Menace critique sur la reproduction hivernale

La gravité de la situation est accentuée par le calendrier biologique des espèces aquatiques. L'arrivée imminente de l'hiver et le début du printemps posent un problème majeur pour la reproduction. November marque la fin d'une année écoulée, mais janvier voit déjà la végétation aquatique reprendre sa croissance. Cette période est cruciale car elle coïncide avec le début de la reproduction de tous les poissons présents dans le bassin.

Si les niveaux d'eau restent bas en raison du contexte climatique et des barrages, les poissons ne pourront pas accéder aux herbiers nécessaires à leur cycle de vie. Gérard Duval craint fortement que cette année ne soit catastrophique pour le renouvellement des populations. Le manque de mobilité des poissons dans ces zones de reproduction compromet directement l'avenir de la ressource, rendant la reconquête de l'eau d'autant plus urgente et difficile.

Demande d'action immédiate et continuité du combat

Les membres de la Gaule Vitréenne, se disant frustrés, impuissants et dégoûtés, refusent de baisser les bras face à cette impunité supposée. Ils exigent un éclaircissement rapide sur l'origine des polluants et une action concrète des autorités compétentes. La répétition systématique de ces épisodes indique une faille structurelle dans la gestion environnementale qui ne doit plus être tolérée. Leur objectif est de protéger la ressource en eau avant que la saison de reproduction ne soit irrémédiablement compromise.

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Le sentiment de révolte est palpable au sein de la profession. Daniel Gandon souligne qu'il faut des années pour retrouver une vie équilibrée dans un ruisseau après une pollution majeure. La persistance des rejets, qui semble augmenter en intensité et en linéaire, met en péril cette résilience naturelle déjà mise à mal. Les pêcheurs comptent sur la collaboration de tous, y compris des agriculteurs et des industries, pour jouer le jeu de la transparence et garantir la qualité de l'eau durablement. L'enquête se poursuit activement afin de stopper net ces rejets illicites ou accidentels.