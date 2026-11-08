Gatcombe Park : Le domaine privé de la princesse Anne et de Mark Phillips

Découvrez l'histoire du domaine de Gatcombe Park, refuge rural de la princesse Anne et de Mark Phillips depuis 1976, et son importance stratégique pour la famille royale britannique.

Le domaine de Gatcombe Park s'impose comme le havre rural privilégié de la princesse Anne, située dans la campagne britannique à proximité du village de Minchinhampton. Ce lieu emblématique, acquis par la famille royale en 1976, continue de servir de résidence principale à la princesse, âgée de 76 ans, ainsi qu'à son époux, Sir Timothy Laurence. Le site incarne un équilibre rare entre vie privée intègre et gestion agricole active, offrant un contraste saisissant avec les rigueurs de la vie au sein de la monarchie britannique.

Une gestion agricole exigeante et viable

La princesse Anne considère la viabilité financière de Gatcombe Park comme une condition sine qua non de son maintien sur les lieux. Elle affirmait explicitement : " Pour pouvoir assumer la responsabilité d'un endroit comme celui-ci, je dois le rendre viable. Rien n'est gratuit. Le domaine doit subvenir à ses besoins, sans quoi je ne peux pas rester ici. " Cette philosophie pragmatique guide la gestion quotidienne du terrain, qui comprend plus de 280 hectares de forêts et de terres cultivées. Le domaine abrite également un important troupeau de vaches Hereford-Frisonnes, auxquelles la princesse porte une attention particulière, ainsi qu'un foulard solidement noué sur son célèbre brushing lorsqu'elle vient prendre des nouvelles de ses précieuses vaches Highland. Cette approche industrielle et rurale transforme le château en une exploitation agricole en activité, loin de l'image d'un simple musée vivant.

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Une tradition équestre familiale et sportive

Gatcombe Park est le théâtre principal de la passion équestre de la princesse Anne et de sa famille. Dans les écuries ultramodernes du domaine, sa fille, Zara Tindall, monte parfois à cheval avec sa propre fille et ses nièces. Ils sont guidés sur des parcours conçus par le père de la princesse Anne, Mark Phillips, qui demeure une figure centrale de l'univers équestre familial. Pendant que cette nouvelle génération s'entraîne, la princesse Anne peut disputer une partie de beer-pong dans la " grange des fêtes " avec son beau-frère Peter Phillips, tandis que Sir Timothy Laurence, le mari de la princesse Anne, regarde un match dans le salon chaleureux et encombré de la demeure géorgienne principale. Cette dynamique familiale illustre comment le domaine sert de point de ralliement intergénérationnel, mêlant tradition sportive et liens familiaux étroits.

Les origines du couple royal et l'acquisition du domaine

Le domaine constituait le cadeau de mariage idéal de la reine Elizabeth II à sa fille sportive et pragmatique, ainsi qu'à son premier mari, Mark Phillips. Ces deux cavaliers olympiques s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'une soirée en 1968, mais leurs souvenirs de cette rencontre étaient pour le moins flous. " Il a fallu nous rappeler que nous nous étions rencontrés en 1968 pour que cela nous revienne ", reconnaîtra plus tard Anne. Ils se retrouvèrent par la suite et découvrirent qu'ils partageaient de nombreuses passions, notamment la nature, la vie rurale et l'univers des compétitions équestres de haut niveau. Le couple se maria le 14 novembre 1973, au cours d'une fastueuse cérémonie célébrée à l'abbaye de Westminster. Dès le départ, Mark Phillips, alors capitaine en activité au sein du 1st The Queen's Dragoon Guards, montra qu'il n'était pas de la même farine que les membres de la famille royale : il refusa sans distinction les titres que lui proposait la reine et ne fit rien pour se faire apprécier des courtisans.

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Un héritage architectural et culturel unique

Construite en pierre des Cotswolds, la demeure principale de style néoclassique comptait cinq chambres et datait de 1774. En 1820, le célèbre économiste David Ricardo l'avait fait réarranger. À l'extérieur, les façades étaient couvertes de roses et de glycines. Le couple tomba immédiatement sous le charme de l'endroit, bien que l'intérieur fût décrit par un ami comme " plutôt lugubre, un peu délabré, avec de possibles traces de moisissure sèche ". Mark Phillips se souvient : " Nous nous sommes tenus sur le perron et avons contemplé la vue. C'était silencieux, isolé, paisible, avec des forêts de part et d'autre de la vaste vallée. " Depuis les années 1970, Gatcombe Park est le refuge de la princesse Anne, l'endroit où elle peut échapper au rythme incessant de ses obligations royales et mener la vie à la campagne qu'elle aime tant.

Un modèle de propriété privée pour la suite royale

La gestion autonome de Gatcombe Park pourrait servir d'exemple à d'autres membres de la famille royale, alors qu'ils recherchent leur propre domaine privé dans la campagne britannique. La princesse Anne confiait à la presse en 2020 : " Chaque année, chaque mois et chaque jour, je mesure la chance et le privilège que j'ai eus de grandir et de passer l'essentiel de ma vie à la campagne. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'espace, le plaisir de voir passer les saisons, la faune, la flore, les cultures et le bétail. Ce sont surtout les personnes qui y vivent et y travaillent, et qui comprennent toute la complexité de leur environnement. " Cette vision d'une propriété viable et ancrée dans le monde réel reste un pilier de l'identité moderne de la princesse Anne.