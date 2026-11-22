Le Garonne AB résiste à la remontée du Villeneuve Basket Club pour s'imposer 90-75 en Trophée Coupe de France lors d'un derby intense à la Gravette.

Le Garonne AB a décroché sa qualification pour le tour suivant du Trophée Coupe de France en s'imposant face au Villeneuve Basket Club sur le score final de 90 à 75. Cette victoire, obtenue lors d'un derby régional très disputé dans la salle de la Gravette à Villeneuve-sur-Lot, confirme la supériorité de la formation de N2 sur son homologue de N3. Une performance qui permet aux Garonnais de poursuivre leur parcours dans cette compétition majeure, malgré une entame de match laborieuse qui avait surpris les observateurs.

Une victoire acquise par la profondeur de banc

Malgré une domination apparente du Villeneuve Basket Club en début de rencontre, c'est bien le Garonne AB qui a fini par faire la différence grâce à sa profondeur de banc. Les Villeneuvois avaient pourtant bien débuté, profitant d'un manque de réalisme de l'adversaire pour prendre une avance significative au tableau d'affichage. Cependant, la solidité structurelle de l'équipe de N2 a fini par payer, notamment lors des derniers moments du match où le décalage technique et physique s'est fait sentir pour les locaux.

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Hugo Ciard et le jeu en mouvement décisif

Le meneur Hugo Ciard a été l'un des artisans majeurs de cette victoire garonnaise en imposant son jeu et sa vision du basket. L'ancien " sorcier " du BBM Bordeaux a su faire circuler le ballon avec efficacité, créant de nombreuses opportunités pour ses coéquipiers. Son influence a été cruciale pour redresser la barre après une première période difficile, permettant à son équipe de reprendre le contrôle du rythme de la rencontre grâce à un basketball collectif et fluid.

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Un match en quatre phases distinctes

La rencontre a connu plusieurs rebondissements majeurs au fil des quart-temps. Après une entame favorable aux locaux avec un écart de 19 points, le Garonne AB a réussi à réduire le score à la pause pour mener 47 à 41. La seconde moitié a vu le VBC revenir au contact à deux points grâce à l'exemplarité de Mamadou Camara, qui a inscrit 22 points. Mais un 17 à 4 dans les cinq dernières minutes a figé le sort du match, scellant la qualification des visiteurs.

Des réactions contrastées des entraîneurs

Les deux coachs ont dressé un bilan nuancé de cette confrontation. Emmanuel Couralet, responsable du Garonne AB, a admis une très mauvaise entente dans le match, notant un manque d'intensité lors des premières minutes. De son côté, Brice Fréon, du Villeneuve Basket Club, a mesuré le chemin à parcourir pour atteindre le niveau de la N2, tout en se félicitant de la résistance offerte par ses joueurs face à une équipe d'un autre niveau.