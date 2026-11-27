Profitez de -26% sur la Garmin Venu 4, passant sous les 370€ pendant le Black Friday. Montre GPS avec ECG et 12 jours d'autonomie.

La Garmin Venu 4 bénéficie d'une réduction exceptionnelle de 130€, correspondant à une remise de 26%, durant la période du Black Friday. Ce prix promotionnel fait chuter la montre connectée en dessous de la barre symbolique des 370€, avec une offre spécifique de 369,99€ disponible sur la plateforme Amazon. Il s'agit d'une opportunité notable pour les consommateurs souhaitant acquérir un dispositif alliant suivi santé et navigation sportive.

Caractéristiques techniques et design

Ce modèle de montre GPS centralise les fonctions ECG, Body Battery et suivi du sommeil dans un seul bracelet. Le boîtier en acier inoxydable, mesurant 41 mm, est conçu pour s'adapter aussi bien aux séances sportives qu'aux environnements professionnels. L'écran AMOLED offre une lisibilité optimale même en plein soleil, assurant une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

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Autonomie et suivi de santé

La Garmin Venu 4 se distingue par une autonomie de 12 jours sur écran AMOLED, alors que la plupart des concurrents plafonnent à 3 ou 5 jours. Elle embarque un capteur ECG pour détecter les signes de fibrillation auriculaire, un oxymètre de pouls, un thermomètre cutané et le Body Battery. La fonction Health Status surveille en continu la fréquence cardiaque, la variabilité et la température pour signaler un stress physiologique avant qu'il ne soit ressenti.

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Polyvalence et entraînement

Le GPS multi-GNSS intégré trace les activités outdoor avec précision, couvrant plus de 80 activités sans avoir besoin d'emporter son téléphone. Les programmes d'entraînement Garmin Coach s'ajustent automatiquement selon les données de récupération. Là où un tracker de bien-être et un GPS sportif imposent deux appareils à charger et deux applications à consulter, la Garmin Venu 4 converge tout cela au poignet.

Paiement et écosystème

Le paiement sans contact Garmin Pay fonctionne uniquement avec les banques et réseaux partenaires compatibles, à vérifier selon son établissement. Pour le reste, la Garmin Venu 4 gère seule la collecte des données, les alertes et les recommandations d'entraînement, sans manipulation quotidienne. Le suivi du sommeil ne s'interrompt pas tant que la montre est posée sur son chargeur une fois par semaine.