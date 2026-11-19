La montre connectée Garmin Venu 4 est proposée à 399,99 euros sur Amazon pour le mois de novembre 2026. Découvrez ses spécifications, son autonomie et ses fonctions sportives détaillées.

Amazon commercialise la montre connectée Garmin Venu 4 au prix de 399,99 euros durant le mois de novembre 2026. Ce modèle cible spécifiquement les sportifs qui recherchent un appareil complet et élégant pour leurs entraînements. La disponibilité de cet accessoire technique s'accompagne de services de livraison et de retours gratuits pour l'acheteur.

Caractéristiques techniques de l'écran et du boîtier

La Garmin Venu 4 possède un boîtier noir de 41 mm réalisé en acier inoxydable de haute qualité. Cet environnement rigide abrite un écran AMOLED couleur de 1,4 pouce offrant une visibilité optimale. L'appareil intègre un système de GPS interne pour assurer un traçage précis des parcours en extérieur. Cette configuration matérielle garantit une expérience visuelle et fonctionnelle supérieure.

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Suivi santé et connectivité avancée

Ce dispositif technique mesure la fréquence cardiaque, le niveau de stress et la qualité du sommeil de l'utilisateur. L'indicateur Body Battery fournit une analyse de l'énergie corporelle disponible pour la journée. Garmin Pay permet d'effectuer des paiements directement depuis le poignet lors des achats. La musique est stockée en mémoire interne pour l'écoute sans téléphone. Les appels peuvent être gérés depuis le poignet grâce à cette fonctionnalité.

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Programmes d'entraînement et autonomie

L'écran reconnaît plus de 80 disciplines sportives distinctes pour une adaptation précise. Les programmes Garmin Coach sont accessibles pour préparer intensivement les entraînements futurs. L'autonomie de la batterie atteint jusqu'à 10 jours selon les conditions d'utilisation réelles. Une lampe LED vient compléter l'ensemble des équipements pour les activités nocturnes.

Accessibilité et positionnement marché

Cette offre constitue une opportunité pour ceux qui souhaitent s'équiper au mois de novembre 2026. Les données collectées sont consultables dans l'application Garmin Connect pour un suivi détaillé. La montre Garmin Venu 4 réunit les équipements recherchés par les amateurs de sport confirmés. Ce prix de 399,99 euros représente un accès direct à la technologie Garmin récente.