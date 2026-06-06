Garmin Forerunner 70 et 170 Music : le renouveau abordable de la gamme running

Analyse complète des nouvelles montres Garmin Forerunner 70 et 170 Music, leurs caractéristiques techniques, performances d'écran AMOLED, capacités de suivi sportif et rapport qualité‑prix.

Garmin poursuit sa stratégie de diversification en renouvelant ses modèles d'entrée de gamme dédiés au running avec les Forerunner 70 et Forerunner 170 Music . Après avoir recentré son catalogue l'an passé sur le milieu et le haut de gamme, le fabricant suisse propose désormais deux montres au design compact, au poids plume et au prix plus accessible, tout en conservant des fonctions habituellement réservées à des modèles plus coûteux.

La Forerunner 170 Music a été testée en conditions réelles d'entraînement, de natation et d'usage quotidien afin d'évaluer la pertinence de ces nouveautés. Le boîtier, entièrement en plastique, mesure 42,6 × 42,6 × 11,9 mm et ne dépasse que 41 g avec le bracelet en silicone fourni.

Cette légèreté permet de porter la montre longtemps sans la ressentir, même lors d'efforts intenses, et le système de fixation rapide du bracelet facilite le remplacement par un bracelet en nylon de 20 mm, plus confortable pour certains utilisateurs. La montre affiche un écran circulaire AMOLED de 1,2 pouce, offrant une résolution de 390 × 390 pixels (325 ppi) et un contraste nettement supérieur aux dalles MIP traditionnelles.

Bien que la zone active ne représente que 51,2 % du boîtier à cause des bordures noires intégrées, la luminosité reste suffisante pour une lecture sous le soleil, et le mode always‑on, paramétrable pour s'éteindre pendant les plages de sommeil, améliore la prise d'information rapide. L'affichage s'ajuste automatiquement grâce à un capteur de lumière ambiante, et vingt cadrans virtuels entièrement personnalisables sont préinstallés, permettant de choisir les données affichées ainsi que les couleurs selon les préférences de l'utilisateur.

En termes de robustesse, la Forerunner 170 possède la certification 5 ATM, garantissant son utilisation sous la pluie, pendant la douche ou en natation en piscine, bien qu'elle ne soit pas destinée à la plongée en profondeur. Les boutons, disposés de façon classique avec trois à gauche et deux à droite, offrent une navigation fluide, même si leur revêtement plastique donne un aspect moins premium que les modèles haut de gamme.

Les différences majeures entre la Forerunner 70 et la version Music résident principalement dans la capacité de stockage musical et l'option de connexion Bluetooth pour les écouteurs sans fil, tandis que le reste des fonctionnalités - suivi de la récupération, métriques de course, VO₂ max, seuil lactique et recommandations d'entraînement - est partagé. Globalement, Garmin réussit à combiner légèreté, robustesse et fonctionnalités avancées à un prix compétitif, offrant ainsi une alternative solide aux montres d'entrée de gamme d'autres marques





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Garmin Forerunner 70 Forerunner 170 Music Running Montre Connectée

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