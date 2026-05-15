Garmin Forerunner 265 : une montre connectée à 272 euros avec des performances précises

La Garmin Forerunner 265 est une montre connectée qui offre des performances précises pour les sportifs. Elle est disponible à 272 euros et fait partie de la gamme Forerunner, qui est le choix de prédilection des coureurs. L'écran OLED tactile de 1,3 pouce offre une définition et une résolution améliorées, mais nécessite une luminosité suffisante. La montre peut mesurer l'activité physique et les données de santé grâce à ses capteurs et propose plusieurs fonctionnalités pratiques telles que la mesure de la longueur des foulées, du temps de contact au sol et du score de préparation à l'entraînement. Elle a une autonomie de 4 jours avec le suivi de la SpO2 et le suivi de la géolocalisation multi GNSS et multibande. Cependant, l'autonomie est légèrement inférieure à celle du modèle précédent. Les données collectées sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid, qui peut les utiliser pour envoyer des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à ces communications en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux.

La Garmin Forerunner 265 est une montre connectée qui offre des performances précises pour les sportifs. Elle est disponible à 272 euros et fait partie de la gamme Forerunner, qui est le choix de prédilection des coureurs.

L'écran OLED tactile de 1,3 pouce offre une définition et une résolution améliorées, mais nécessite une luminosité suffisante. La montre peut mesurer l'activité physique et les données de santé grâce à ses capteurs et propose plusieurs fonctionnalités pratiques telles que la mesure de la longueur des foulées, du temps de contact au sol et du score de préparation à l'entraînement.

Elle a une autonomie de 4 jours avec le suivi de la SpO2 et le suivi de la géolocalisation multi GNSS et multibande. Cependant, l'autonomie est légèrement inférieure à celle du modèle précédent. Les données collectées sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid, qui peut les utiliser pour envoyer des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à ces communications en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux





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