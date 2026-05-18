Garmin Forerunner 165 : la montre connectée ultra-resistante pour les amoureux du sport

La montre connectée Garmin Forerunner 165, plébiscitée par les coureurs à pied, combine robustesse et technologie avancée pour un suivi sportif complet. Découvrez ses caractéristiques et ses avantages sur i-Run.

La montre connectée Garmin Forerunner 165 s'impose comme un incontournable pour les passionnés de course à pied , avec une notation impressionnante de 4,8 sur 5 de la part des utilisateurs vérifiés.

Ce modèle, commercialisé sur le site i-Run, se distingue par sa robustesse extrême, construite à partir d'un polymère renforcé de fibres. Équipée d'un écran rond de 1,2 pouce protégée par un verre chimiquement trempé, la Forerunner 165 présente également une étanchéité de niveau 50 mètres, garantissant une résistance optimale dans toutes les conditions. Le bracelet, conçu en silicone perforé, assure une aération parfaite de la peau, évitant tout inconfort lors des entraînements prolongés.

Un investissement intelligent, disponible à seulement 279 euros chez i-Run. Sur le plan technologique, la Forerunner 165 intègre des capteurs biométriques avancés pour un suivi précis de votre santé, mesurant en temps réel la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. Chaque matin, la montre génère un rapport complet sur la qualité de votre sommeil et propose des conseils d'entraînement personnalisés.

Grâce à sa connectivité GPS, elle analyse méticuleusement vos performances lors de vos courses, en évaluant la distance parcourue, votre vitesse et votre foulée. Bien plus qu'un simple accessoire de running, cet appareil accompagne également 25 autres disciplines sportives, incluant le cyclisme, la natation et la musculation. Il serait dommage de laisser échapper cette opportunité d'acquisition.

En plus de ses performances remarquables, l'achat de la Forerunner 165 sur i-Run vous donne accès à un suivi personnalisé et à des fonctionnalités exclusives. Rappelons que le prix mentionné est indicatif et susceptible de varier. Notez également que BFMTV reçoit une compensation lorsque nos lecteurs effectuent un achat via nos liens partenariaux





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