Garmin dévoile sa mise à jour de juin 2026 avec des nouveautés santé, golf et cyclisme

Garmin déploie une mise à jour majeure pour ses montres et compteurs GPS, apportant des améliorations pour le suivi de santé, le golf et le cyclisme. La fonction Body Battery gagne un historique, le golf s'enrichit du capteur Approach CT1, et le cyclisme intègre le suivi d'équipement et la compatibilité Bosch Smart System.

Garmin a dévoilé cette semaine sa nouvelle mise à jour majeure pour ses montres et compteurs GPS. Baptisée mise à jour de juin 2026, elle apporte son lot de nouveautés dans les domaines du golf, du cyclisme, mais aussi de la santé et du suivi de la récupération.

Les utilisateurs de montres connectées Garmin pourront ainsi bénéficier de fonctions enrichies qui améliorent l'expérience sportive et le bien-être quotidien. Parmi les évolutions notables, la fonction Body Battery, qui permet de consulter son état de santé général en intégrant plusieurs variables comme le stress, la qualité du sommeil et l'activité physique, évolue. Jusqu'à présent, seul l'état du jour était visible sur la montre.

Désormais, la mise à jour offre un historique complet des statuts de santé, permettant aux utilisateurs de suivre leur récupération sur plusieurs jours et d'ajuster leurs entraînements en conséquence. Cette fonction est particulièrement utile pour les sportifs souhaitant optimiser leur charge d'entraînement et éviter le surentraînement. Du côté du golf, Garmin étend ses fonctions avancées à davantage de montres, notamment la gamme D2 Mach Air X15, à condition de souscrire un abonnement spécifique.

De plus, le fabricant annonce la compatibilité avec le nouveau capteur Approach CT1, qui se fixe en haut des clubs de golf pour analyser chaque coup avec précision. Les golfeurs pourront ainsi obtenir des données détaillées sur leur swing et la distance parcourue, directement sur leur poignet. En cyclisme, la mise à jour introduit deux fonctionnalités majeures : le suivi des équipements et la compatibilité avec le Smart System de Bosch pour les vélos électriques.

Le suivi des équipements permet de consulter sur le compteur le nombre de kilomètres parcourus avec une chaîne, une cassette ou des pneus, afin d'anticiper leur usure et de planifier les remplacements. Quant à la compatibilité Bosch, elle offre aux cyclistes équipés d'un moteur Bosch Smart System l'accès aux données connectées directement sur les compteurs Garmin, comme l'autonomie de la batterie ou l'assistance au pédalage.

Voici la liste des modèles compatibles avec les nouveautés de la mise à jour de juin 2026 : les montres Fenix 7, Epix 2, Forerunner 955, Venu 2 Plus, et les compteurs Edge 540 et Edge 1040. Les pastilles bleues indiquent les nouvelles fonctions, tandis que les noires correspondent aux modèles qui bénéficiaient déjà de ces capacités avant la mise à jour. Le déploiement se fera progressivement dans les semaines à venir pour l'ensemble des utilisateurs concernés





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