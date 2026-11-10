Gardiens de la Révolution iraniens derrière cyberattaques France

La France accuse les Gardiens de la Révolution iraniens de la cyberattaque du 12 octobre contre les supermarchés, révélant le rôle de l'unité Shahid Kaveh.

Les autorités françaises ont identifié l'origine de la cyberattaque massive ayant paralysé plusieurs chaînes de supermarchés en octobre 2026. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ( ANSSI) a confirmé que cette intrusion numérique provenait directement du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d'Iran. Cette découverte intervient moins d'un mois après l'incident du 12 octobre, marquant une étape décisive dans l'enquête sur ces infrastructures critiques.

Identification des Gardiens de la Révolution

L'ANSSI a précisé que la responsabilité technique et stratégique de cette opération incombe spécifiquement au corps des Gardiens de la Révolution. Le service de renseignement français a déclaré être en mesure de confirmer officiellement que le commandement de l'attaque émanait de cette entité étatique. Cette attribution directe transforme l'incident d'une simple menace cybernétique en un acte de guerre numérique reconnu par l'État.

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Les enquêteurs ont immédiatement requis des mandats d'arrêt internationaux contre deux responsables clés du groupe suspecté. Ces mandats ciblent des figures spécifiques associées à la structure commanditaire de l'attaque. Cette demande juridique illustre la volonté de la France de poursuivre les auteurs à l'échelle internationale, au-delà des frontières iraniennes.

Le rôle central de Shahid Kaveh

L'unité opérationnelle exécutant ces missions s'appelle Shahid Kaveh. Elle agit sous différents pseudonymes pour masquer ses activités réelles tout en menant ses opérations. Cette unité est rattachée au CGRI-CEC, qui désigne le Centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique iranien.

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Cette structure technique constitue le bras armé technologique de Téhéran dans le domaine numérique. Elle est dirigée par Reza Lashgarian, qui cumule les fonctions de commandement au sein des forces Qods. Ces forces Qods représentent l'unité d'élite des Gardiens de la Révolution, renforçant le caractère stratégique de cette division technique.

Sous l'autorité de Reza Lashgarian, Reza Salarvand, âgé de 35 ans, dirige une partie significative de l'unité Shahid Kaveh. Diplômé en informatique d'une université de Téhéran, il supervise la sélection des cibles et la supervision des campagnes d'intrusion cyber. Son rôle inclut également l'alignement des opérations de l'unité avec les objectifs stratégiques définis par le CGRI.

Infrastructures physiques et cibles industrielles

Contrairement aux groupes de cybercriminels traditionnels cherchant à voler des données ou à réclamer des rançons, Shahid Kaveh vise les équipements physiques. Son objectif principal est de perturber, voire de saboter, des infrastructures industrielles critiques. Cette spécialisation distingue nettement cette menace des attaques financières classiques observées ces dernières années.

Les campagnes de cette unité visent principalement Israël et les États-Unis, mais aussi la France et d'autres pays européens. Aux États-Unis, le groupe a ciblé à plusieurs reprises des réseaux de distribution d'eau potable. Ces actions démontrent une volonté de toucher aux services essentiels de la population civile.

Depuis le début de la guerre à Gaza et les attaques du 7 octobre 2023, le groupe mène de nombreuses opérations contre Israël. Il cherche à perturber des gares, des stations-service ou encore des infrastructures hydrauliques. Cette expansion récente des cibles illustre une escalade dans la capacité et l'audace de cette unité technologique.

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Contexte et menaces pour la France

La France n'est pas la première cible des activités de déstabilisation menées par l'Iran. L'ANSSI rappelle que Téhéran a déjà ciblé l'hebdomadaire Charlie Hebdo en 2023. Plus récemment, l'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024 a également fait l'objet d'attaques. Ces incidents précédents préparaient le terrain pour les actions plus destructrices observées en octobre 2026.

Le ministre des Affaires Étrangères, Jean-Noël Barrot, a été interrogé sur d'éventuels liens avec d'autres incidents récents. Des attaques avaient visé l'Établissement français du sang ainsi que certaines banques. Les enquêtes sont toujours en cours pour déterminer si Shahid Kaveh est également responsable de ces intrusions supplémentaires.

Cette cyberattaque ne s'arrête pas aux systèmes informatiques. Les menaces concernent directement les équipements physiques connectés. Aujourd'hui, ce sont les frigos qui ont été pirotés, mais demain, ce sont les climatiseurs qui seront la cible. Cette perspective souligne l'urgence de renforcer la cybersécurité des infrastructures domestiques et industrielles face à des acteurs étatiques agressifs.

Les investigations françaises se poursuivent pour identifier l'ensemble des complicités potentielles. Les mandats d'arrêt internationaux visent à empêcher les responsables de Shahid Kaveh de se déplacer librement. Cette situation marque un point de bascule dans les relations numériques franco-iraniennes.