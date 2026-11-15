Gardiens de la Révolution : attaque de drones iraniens contre une base à Bahreïn

Les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran revendiquent une attaque à drones contre la base Al-Riffa à Bahreïn le 15 novembre, intensifiant les tensions régionales.

Les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran ont officiellement revendiqué, dimanche 15 novembre, une attaque menée par des drones contre une installation militaire américaine située à Bahreïn. Cette opération constitue une escalade majeure des tensions dans le Golfe persique, survenant moins de 48 heures après une première frappe réussie contre un système de radar dans le même pays. L'armée idéologique iranienne a confirmé dans un communiqué diffusé sur Telegram que la force aérospatiale des Gardiens avait ciblé la base d'hélicoptères Al-Riffa avec six engins aériens sans pilote.

Déroulement de l'attaque à la base Al-Riffa

Le système de radar de défense aérienne américain de la base d'hélicoptères d'Al-Riffa, à Bahreïn, a été explicitement pris pour cible par les six drones appartenant à la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution islamique, selon les autorités iraniennes. Peu de temps avant le lancement de l'opération, des sirènes d'alerte ont résonné dans le royaume du Golfe, déclenchant des mesures d'urgence immédiates. Les autorités bahreïnies ont appelé les habitants à se mettre à l'abri, le ministre de l'Intérieur exhortant la population à rester calme, à se rendre vers le lieu sûr le plus proche et à suivre les informations via les canaux officiels.

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Cette incertitude entourant l'origine précise de la menace pesant sur ce pays du Golfe déjà visé par Téhéran ces derniers mois, a duré jusqu'à la confirmation des explosions. Des détonations ont ensuite retenti vers 6h30 locales, soit 3h30 GMT, date et heure confirmées par une journaliste de l'Agence France-Presse (AFP) se trouvant sur place. Cette attaque s'inscrit dans une série croissante de provocations maritimes et aériennes visant les intérêts américains et occidentaux dans la région stratégique.

Contexte des tensions régionales et réponses militaires

Ce vendredi 13 novembre, les Gardiens de la Révolution avaient déjà revendiqué une attaque contre un système de radar américain à Bahreïn, marquant la première frappe directe contre un pays du Golfe depuis le début du mois de septembre. En réponse à cette précédente incursion, l'armée américaine avait assuré avoir intercepté et abattu les deux drones tirés par les forces iraniennes, démontrant une capacité de défense opérationnelle. Cependant, la nouvelle tentative du 15 novembre implique une quantité supérieure de drones, suggérant une intensification des capacités de frappe ou une modification de la tactique utilisée par le régime de Téhéran.

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Depuis ces événements, l'Iran cible régulièrement des navires qui tentent de traverser sans son autorisation le détroit d'Ormuz, cette voie maritime stratégique par laquelle transitait environ un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde avant l'escalade du conflit. En représailles, Washington impose un blocus des ports iraniens, créant une situation de guerre économique et militaire sans précédent. Les deux parties semblent s'engager dans une spirale de représailles où toute réciprocité risque d'entraîner une escalade immédiate et généralisée.

Implications géopolitiques et positions internationales

La situation actuelle n'est tenable ni pour Donald Trump, ni pour Téhéran, selon les analystes qui observent que le retour de la guerre à grande échelle en Iran semble de plus en plus inéluctable. La France, parmi d'autres acteurs internationaux, a déjà montré une réaction ferme après une cyberattaque présumée attribuée à l'Iran, le ministre français affirmant que le pays ne se interdisait rien en matière de sanctions ou de riposte discrète. Cette posture montre que l'attaque contre les installations américaines à Bahreïn pourrait avoir des répercussions bien au-delà du champ de bataille immédiat.

Parallèlement, l'armée iranienne a affirmé être plus forte qu'au début de la guerre au Moyen-Orient, déclarant que toute riposte des forces armées serait immédiate. Cette affirmation sert à dissuader toute intervention militaire directe de la coalition opposée à Téhéran. Cependant, la capacité réelle des Gardiens de la Révolution à soutenir une guerre prolongée face à un blocus maritime et à des frappes aériennes coordonnées reste un point d'interrogation majeur pour les observateurs internationaux. L'avenir proche dépendra de la manière dont Washington et ses alliés répondront à cette nouvelle violation de l'espace aérien bahreïni et à l'attaque contre les infrastructures de défense américaines.