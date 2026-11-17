Le directeur du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes est en garde à vue pour détention d'images illégales. Suspension immédiate et enquête dépaysée par Franck Rastoul.

Le directeur du centre pénitentiaire d' Aix-Luynes, situé dans les Bouches-du-Rhône, a été placé en garde à vue mardi 17 novembre. Cette mesure légale intervient suite à des soupçons sérieux concernant la détention et le téléchargement d'images à caractère pédopornographique. Cette nouvelle information a été confirmée par RTL au ministère de la Justice français, ajoutant une gravité particulière à l'affaire au sein du système carcéral national.

Suspension immédiate et procédure de révocation

Le fonctionnaire, nommé en 2025 à ce poste à haute responsabilité, fait l'objet d'une suspension immédiate à titre conservatoire. Cette décision administrative a été explicitée par le ministère de la Justice français lors de ses échanges avec l'agence de presse AFP. La mesure vise à neutraliser le dirigeant du centre pénitentiaire pendant les investigations en cours, garantissant ainsi l'intégrité de l'institution.

Also read Directeur de prison d'Aix-Luynes interpellé pour pédopornographie

Le ministère de la Justice a également précisé qu'une procédure de révocation sera officiellement lancée si les faits lui sont reprochés par la justice. Cette étape clé du droit administratif pénitentiaire montre la détermination des autorités à traiter le cas avec une rigueur absolue. Le principe de la présomption d'innocence reste néanmoins en vigueur pour le dirigeant concerné par cette enquête.

Enquête dépaysée et perquisitions au centre pénitentiaire

L'enquête, confiée notamment à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), va être dépaysée dans de brefs délais. Cette décision stratégique a été annoncée par le procureur général Franck Rastoul à l'agence de presse AFP. Le dépaysement est justifié par les liens de proximité du mis en cause avec le parquet d'Aix-en-Provence.

Advertisement

Ces liens de proximité, liés à sa fonction de direction, créent un conflit d'intérêts potentiel qui aurait pu compromettre le bon déroulement des investigations. En retirant l'affaire à la juridiction locale, les autorités judiciaires françaises assurent une impartialité totale. L'objectif est d'éviter toute ingérence ou toute tentative d'influence sur les preuves recueillies.

Une perquisition minutieuse a été menée mardi matin directement au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Cette opération de police judiciaire comprenait l'inspection de tout le matériel informatique disponible sur le site. Le dirigeant menotté a été présent pendant le déroulement de cette inspection technique cruciale pour l'accusation.

Implication de la compagne et choc institutionnel

La compagne du directeur, qui est également membre de l'administration pénitentiaire française, a été placée en garde à vue. Cette double mesure souligne l'étendue des soupçons pesant sur l'entourage proche du principal suspect. L'implication d'un second agent de l'État dans cette affaire complexe renforce la gravité des faits reprochés.

Un membre du personnel pénitentiaire, contacté par la rédaction de RTL, a décrit un état de "surprise" général au sein de l'établissement. Ce sentiment de "choc" traverse les rangs des agents qui travaillent quotidiennement sous la direction du homme arrêté. Des voix s'élèvent pour demander des investigations approfondies au sein même de la prison.

Advertisement

Le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, situé sur la commune d'Aix-en-Provence, est une institution majeure dans le sud-est de la France. Il accueille environ 2.000 détenus alors qu'il dispose officiellement de seulement 1.400 places. Cette surpopulation chronique met sous tension les conditions de détention et la gestion quotidienne du site.

La structure est composée de deux maisons d'arrêt distinctes, dont l'une abrite un quartier spécifique pour mineurs. De nombreux narcotrafiquants marseillais y sont actuellement enfermés, ce qui ajoute une dimension sécuritaire importante. L'arrestation de son directeur intervient donc dans un contexte de haute vigilance sécuritaire pour les autorités françaises.