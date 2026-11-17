Enquête transférée à Nîmes. Le directeur et son épouse sont gardés à vue pour détention d'images illicites à la prison d'Aix-Luynes, près d'Avignon.

Le directeur de la prison d'Aix-Luynes a été placé en garde à vue ce mardi 17 novembre au matin. Cette mesure de coercition s'inscrit dans le cadre d'une enquête judiciaire pour détention d' images pédopornographiques. L'information a été rendue publique par le journal La Provence.

L'enquête dépaysée vers le parquet de Nîmes est initiée en raison des liens de proximité du mis en cause dans le cadre de sa fonction. Cette décision administrative vise à garantir l'impartialité et la sérénité des investigations menées contre l'administrateur pénitentiaire.

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Perquisitions et garde à vue à l'établissement

La procédure a été menée peu après midi, en présence du fonctionnaire concerné. Des perquisitions ont été effectuées et du matériel informatique a été inspecté rigoureusement. Le fonctionnaire reste présumé innocent mais est pour l'heure encore en garde à vue.

Selon une source proche du dossier, la matérialité des faits est incontestable. Cette précision indique que les preuves recueillies lors des inspections semblent constituer un dossier solide contre le directeur de l'établissement pénitentiaire.

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Implication de l'épouse et réactions politiques

D'après plusieurs sources proches du dossier, l'épouse du directeur, qui est attachée administrative au sein de la prison, a également été placée en garde à vue. Son bureau a également été fouillé et elle a été aperçue par plusieurs agents les menottes aux mains.

Ce contexte sécuritaire tendu survient quelques jours après une visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la prison d'Aix-Luynes ce samedi matin. La visite de l'autorité gouvernementale s'était déroulée dans un contexte d'incident impliquant une agression aux ciseaux de trois surveillants.

Fonctionnement et contexte de l'établissement

La prison d'Aix-Luynes est un établissement de grande envergure qui accueille quelque 2300 détenus pour une capacité officielle de 1400 places. La surpopulation carcérale est une caractéristique structurelle de ce lieu d'incarcération.

L'infrastructure se compose de deux maisons d'arrêt distinctes. L'une de ces structures abrite spécifiquement un quartier pour mineurs, soulignant la diversité des profils détenus dans ce centre.

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L'enquête judiciaire se poursuit avec un transfert définitif du dossier. Les investigations au parquet de Nîmes devraient aboutir à des suites judiciaires formelles dans les brefs délais annoncés par les sources.