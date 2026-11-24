À Meulan-en-Yvelines, une mère est placée en garde à vue après la découverte de ses enfants de 3 et 4 ans isolés dans une cave sans chauffage ni nourriture, signalés par l'école et un voisin.

La sécurité et le bien-être de deux jeunes enfants, âgés respectivement de trois et quatre ans, ont été mis en péril dans une ancienne maison de ville située à Meulan-en-Yvelines, dans le département des Yvelines. Cette affaire dramatique a été révélée suite à l'intervention conjointe de l'école et d'un voisin vigilant, conduisant à la découverte des mineurs enfermés dans une cave insalubre. Le cas a déclenché une enquête immédiate et le placement des enfants sous la protection de l'Aide sociale à l'enfance.

Découverte alarmante et état des enfants

Les enfants ont été retrouvés dans des conditions indignes, le garçon étant vêtu simplement d'un t-shirt et d'un sweat, tandis que la fillette portait uniquement une culotte et un t-shirt. Sur place, les enquêteurs n'ont détecté aucun confort essentiel, seulement un matelas et un chauffage d'appoint, sans aucune nourriture ni couverture disponible pour les mineurs. Les circonstances exactes de cet isolement restent à déterminer, mais les enfants semblaient être dans un état de souffrance liée au froid et à la privation.

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Origine du signalement et intervention des autorités

L'enquête a été ouverte après que la directrice de l'école de Meulan Paradis ait signalé l'absence répétée du garçon et de la fillette après les vacances de la Toussaint. La mairie et la police municipale sont intervenues en premier lieu pour constater l'insalubrité du logement. Lors de leur visite, une source a indiqué que les deux enfants se trouvaient enfermés dans une cave, ce qui a motivé l'alerte et l'intervention des forces de l'ordre pour leur secourisme.

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Interpellation de la mère et contexte social

Lorsque les enfants ont été découverts dans la cave, leur mère n'était pas présente et restait injoignable. Vers 17 heures, le lundi 23 novembre 2026, la mère a été placée en garde à vue par les enquêteurs. Selon une source policière, elle avait pour habitude de se prostituer, un élément qui pourrait influencer l'analyse des capacités parentales et la prise de décision concernant la garde des enfants par les autorités judiciaires et sociales.

Conséquences immédiates et mesures protectrices

Le garçon de 3 ans et la fillette de 4 ans ont été placés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour leur sécurité immédiate. Bien que les circonstances exactes du drame soient encore à déterminer, cette affaire soulève des questions urgentes sur la surveillance des enfants en danger et la coordination entre les institutions scolaires, municipales et policières pour prévenir de tels cas de négligence grave dans les foyers vulnérables.